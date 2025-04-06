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У ДПС пояснили, чи доведеться платити податок на нерухомість, якщо майно перепродано в межах місяця

22:00, 6 квітня 2025
У Державній податковій службі роз’яснили питання щодо податку на нерухомість.
У ДПС пояснили, чи доведеться платити податок на нерухомість, якщо майно перепродано в межах місяця
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Головне управління ДПС у Київській області пояснило, чи нараховується податок на нерухоме майно, якщо об’єкт було придбано та продано в межах одного місяця.

Відповідно до п.п. 266.3.2 п. 266.3 ст. 266 Податкового кодексу України (ПКУ), база оподаткування об’єктів нерухомості визначається контролюючими органами на підставі даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. При цьому, якщо право власності на нерухомість переходить від одного власника до іншого протягом календарного року, податок обчислюється пропорційно часу володіння майном.

Згідно з п.п. 266.8.1 п. 266.8 ст. 266 ПКУ, попередній власник сплачує податок з 1 січня до початку того місяця, в якому припинилося його право власності. Новий власник починає сплачувати податок з місяця набуття прав на майно.

Отже, якщо фізична особа придбала та продала об’єкт нерухомості в межах одного місяця, то за наявності документального підтвердження, що засвідчує перехід прав власності від продавця до покупця (договір купівлі-продажу тощо), податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, за такий об’єкт контролюючими органами не нараховується.

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