Чи відображаються операції за межами України в декларації з ПДВ — роз’яснення

Господарські операцій з придбання та продажу товару за межами митної території України не є об'єктом оподаткування ПДВ.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Головне управління ДПС у Закарпатській області пояснює, чи відображаються операції за межами України в декларації з ПДВ.

Оскільки, відповідно до п. 185.1 ст. 185 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року № 2755-VI (далі – ПКУ) об’єктом оподаткування ПДВ є операції платників податків, зокрема, з постачання товарів, місце постачання яких розташоване на митній території України, відповідно до ст. 186 ПКУ; ввезення товарів на митну територію України; вивезення товарів за межі митної території України, то операції з придбання та продажу товару за межами митної території України у податковій декларації з ПДВ не відображаються.

Раніше ми писали, чи доведеться платити податок на нерухомість, якщо майно перепродано в межах місяця.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.