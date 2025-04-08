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У конкурсі на директора Бюро економічної безпеки залишається 16 кандидатів, з яких майже половина – працівники НАБУ

18:15, 8 квітня 2025
Наступний етап оцінювання 16 кандидатів на директора БЕБ відбудеться 16 квітня.
У конкурсі на директора Бюро економічної безпеки залишається 16 кандидатів, з яких майже половина – працівники НАБУ
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Усі 16 кандидатів на посаду директора Бюро економічної безпеки 7 квітня успішно склали тестування на знання законодавства.

На засіданні 8 квітня голова конкурсної комісії з відбору директора Лаура Стефан оголосила, що всі кандидати проходять на наступний етап. Слід зазначити, що на засіданні були присутні лише троє членів комісії від «міжнародників». Тим не менш, незважаючи на відсутність кворуму, Стефан зазначила, що «нам не потрібно приймати сьогодні рішення, бо всі кандидати пройшли попередній етап конкурсу».

Наступний етап відбудеться 16 квітня. При цьому в один день відбудеться виконання кандидатами практичних завдань на володіння професійними практичними уміннями та навичками – о 10 ранку, вже о 14-тій – виконання практичних завдань на наявність організаційних та лідерських якостей, а о 16 годині – оцінювання особистісних компетенцій.

Участь у цих етапах мають взяти 16 кандидатів. З них майже половина – це працівники НАБУ.

1. Борисенко ОлегВолодимирович(керівник Територіального управління БЕБ у Чернівецькій області, був старшим детективом НАБУ, брав участь у конкурсі на директора НАБУ)

2. Буртовий МихайлоОлексійович(старший детектив НАБУ, брав участь у конкурсі на директора НАБУ)

3. Ворвуль МаксимВасильович (заступник керівника Третього підрозділу детективів Четвертого Головного підрозділу детективів НАБУ, брав участь у конкурсі на директора НАБУ)

4. Даменцов Руслан Васильович (заступник керівника Другого підрозділу детективів Четвертого Головного підрозділу детективів НАБУ)

5. Дубовик ВікторВікторович(генеральний директор Директорату з питань правової політики Офісу Президента)

6. Ковчі АттілаЛаслович (прокурор Офісу Генпрокурора, брав участь у конкурсі на директора БЕБ в 2021 році)

7. Маштабей СергійВалентинович(головний спеціаліст відділу з питань цифрового розвитку на транспорті у Мінінфраструктури, вже брав в 2021 році участь у конкурсі на директора БЕБ, на посаду директора ДП «ІСС», яке належить до сфери ДСА, на директора НАБУ та в інших конкурсах)

8. Омаров Аміл Азад огли(керівник Шевченківської окружної прокуратури міста Харкова)

9. Пахомов Руслан Володимирович(працював у ТОВ «ЕНТЕРПРАЙЗ БІЗНЕС СОЛЮШИНЗ», ТОВ  «МЕДІА ГРУПА Україна», ТОВ «ТЕЛЕ ПРО», ТОВ «ФРОНТ СІНЕМА», ТОВ «СЬОГОДНІ МУЛЬТІМЕДІА» та інших)

10. Рачинський Руслан Михайлович (екс-заступник начальника ГУ ДПС у Київській області, працював там до 2024 року)

11. Ситников Олександр Анатолійович (начальник відділу внутрішнього контролю у САП, до цього начальник відділу в Офісі Генпрокурора)

12. Скомаров ОлександрВікторович(керівник Другого Головного підрозділу детективів НАБУ, брав участь у конкурсі на голову НАЗК)

13. Татарінов Роман Володимирович (у 2021 році був заступником начальника Головного управління – начальником управління Головного слідчого управління Державної фіскальної служби)

14. Цивінський ОлександрІгорович (керівник підрозділу детективів НАБУ, брав участь у конкурсі на посаду директора НАБУ і дійшов майже до фіналу)

15. Шепетін Ігор Олегович (оперуповноважений в особливо важливих справах СБУ)

16. Яроменок РоманОлександрович(старший детектив НАБУ, неодноразово брав участь у конкурсі на посаду судді Конституційного Суду України).

Автор: Наталя Мамченко

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НАБУ бюро економічної безпеки

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