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Юлія Свириденко повідомила, коли Україна обере юркомпанію для роботи над угодою про копалини зі США

18:31, 8 квітня 2025
Юлія Свириденко підкреслила, що юридичну фірму для укладення стратегічної угоди зі США про розподіл критично важливих природних ресурсів наразі не обрано.
Юлія Свириденко повідомила, коли Україна обере юркомпанію для роботи над угодою про копалини зі США
Фото: me.gov.ua
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Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», Президент України Володимир Зеленський заявляв, що на переговорах зі США щодо угоди про корисні копалини Україну представлятиме юридична компанія. Наразі триває підбір компанії.

Згодом перша віце-прем’єрка - міністерка економіки Юлія Свириденко повідомила, що юридичну фірму для укладення стратегічної угоди зі США про розподіл критично важливих природних ресурсів ще не обрано, проте має бути визначено цього тижня, пише «Інтерфакс-Україна».

За словами Свириденко, українська делегація поїде до США після того, як буде сформовано команди, Президент Володимир Зеленський погодить основні перемовні позиції та будуть відповідні директиви.

Водночас конкретних дат вона не назвала. «Це все, що я можу вам розказати», - сказала Свириденко.

У свою чергу, заступник міністра економіки – торговий представник України Тараса Качка заявив, що оновлена угода з країнами ЄАВТ не вплине на угоду про копалини з США.

«Не все в житті настільки пов’язано», - сказав він.

Нагадаємо, глава американського міністерства фінансів Скотт Бессент заявив, що США на цьому тижні очікують на візит технічної команди України для обговорення та підписання угоди щодо корисних копалин. 

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США Україна

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