Практика судов
  1. В мире

Великобритания разрабатывает алгоритм для прогнозирования убийств

17:06, 9 апреля 2025
Правительство Великобритании разрабатывает алгоритм для прогнозирования потенциальных убийц по данным правонарушителей.
Великобритания разрабатывает алгоритм для прогнозирования убийств
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Правительство Великобритании работает над созданием алгоритма для прогнозирования потенциальных убийц, который, вероятно, будет использовать личные данные лиц, которые уже совершали правонарушения. Об этом сообщает The Guardian.

Алгоритм будет анализировать данные о тысячах человек, включая жертв преступлений, с целью определения тех, кто имеет наибольший риск совершения серьезных насильственных правонарушений. Сначала этот проект назывался «прогнозирование убийств», но впоследствии его переименовали в «обмен данными для улучшения оценки риска».

Министерство юстиции Великобритании отмечает, что программа будет анализировать характеристики правонарушителей, которые повышают вероятность совершения убийства, а также изучать новые методы для оценки рисков. Власти считают, что этот проект может помочь повысить общественную безопасность, предупреждая серьезные преступления.

Однако активисты из группы защиты прав Statewatch выразили обеспокоенность, что программа будет использовать личную информацию лиц, не имеющих уголовных судимостей, в частности данные о самоповреждениях и домашнем насилии. Официальные лица отрицают это, заявляя, что алгоритм будет базироваться только на данных лиц с уголовными судимостями.

Проект, инициированный офисом премьер-министра Риши Сунака, сейчас находится на стадии исследований и разрабатывается исключительно для аналитических целей.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

полиция убийство Великобритания

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Правительство отменило постановление, регулировавшее порядок выдачи и аннулирования специального разрешения на занятие целительством

Кабмин решил отменить постановление о порядке выдачи и аннулирования специального разрешения на занятие народной медициной или целительством.

Кабмин отменил необходимость санитарных разрешений на участки под сброс сточных вод и заключений Минздрава — для выбросов в воздух

Также отменена норма о том, что санитарные врачи выдают разрешение на проведение экспериментальных, исследовательских, испытательных работ на предприятиях, деятельность которых связана с использованием биологических агентов, химического сырья, продукции и веществ с источниками ионизирующего излучения и радиоактивных веществ, в том числе на право работы с возбудителями I-IV группы патогенности.

90% штрафов ТЦК отменяется судами из-за некачественной подготовки административных материалов – Александр Бакумов

По словам главы ВСК по расследованию возможных нарушений законодательства при обороне государства Александра Бакумова, постановления ТЦК успешно обжалуются в судах в подавляющем большинстве случаев.

Кабмин выделил 113 млн грн из резервного фонда на оплату юристов для подготовки соглашения с США о полезных ископаемых

Минэкономики и Минюсту поручено до 15 апреля привлечь консультантов ведущих международных юридических компаний к подготовке переговорных позиций Украины относительно заключения соглашения с США.

Кабмин отменил необходимость получения разрешения на специальное использование полезных ископаемых

В Министерстве защиты окружающей среды и природных ресурсов указали, что это означает отмену разрешения на специальное использование природных ресурсов, в части пользования полезными ископаемыми, в том числе теми, которые добываются на континентальном шельфе.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Наталія Блажівська
    Наталія Блажівська
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді
  • Ігор Гулейков
    Ігор Гулейков
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді