Великобритания разрабатывает алгоритм для прогнозирования убийств

Правительство Великобритании разрабатывает алгоритм для прогнозирования потенциальных убийц по данным правонарушителей.

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Правительство Великобритании работает над созданием алгоритма для прогнозирования потенциальных убийц, который, вероятно, будет использовать личные данные лиц, которые уже совершали правонарушения. Об этом сообщает The Guardian.

Алгоритм будет анализировать данные о тысячах человек, включая жертв преступлений, с целью определения тех, кто имеет наибольший риск совершения серьезных насильственных правонарушений. Сначала этот проект назывался «прогнозирование убийств», но впоследствии его переименовали в «обмен данными для улучшения оценки риска».

Министерство юстиции Великобритании отмечает, что программа будет анализировать характеристики правонарушителей, которые повышают вероятность совершения убийства, а также изучать новые методы для оценки рисков. Власти считают, что этот проект может помочь повысить общественную безопасность, предупреждая серьезные преступления.

Однако активисты из группы защиты прав Statewatch выразили обеспокоенность, что программа будет использовать личную информацию лиц, не имеющих уголовных судимостей, в частности данные о самоповреждениях и домашнем насилии. Официальные лица отрицают это, заявляя, что алгоритм будет базироваться только на данных лиц с уголовными судимостями.

Проект, инициированный офисом премьер-министра Риши Сунака, сейчас находится на стадии исследований и разрабатывается исключительно для аналитических целей.

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