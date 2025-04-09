В Винницкой области задержаны адвокат и депутат, которые подстрекали вдову военнослужащего к даче взятки за демобилизацию сына

Свои «услуги» делки и их сообщник оценили в 4 000 долларов.

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В Винницкой области правоохранители сообщили о подозрении адвокату, депутату одной из сельских рад региона и местному жителю.

Как сообщило Офис Генерального прокурора, подозреваемые узнали, что у потерпевшей на фронте погиб муж, и она получает выплаты от государства.

«В течение февраля-апреля 2025 года сообщники убеждали женщину, что поспособствуют демобилизации ее сына-военнослужащего. Денежное вознаграждение за это составило 4 000 долларов США», — говорится в сообщении.

Правоохранители задержали их сразу после получения оговоренной суммы.

Им инкриминировано подстрекательство к совершению покушения на дачу неправомерной выгоды служебному лицу, совершенное по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 369 УК Украины).

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