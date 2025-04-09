Причины проявлений буллинга и механизмы предотвращения этого явления — судья-спикер БП ВС Ольга Ступак осветила судебную практику

Закрепление на законодательном уровне понятия «буллинг» и внедрение ответственности за совершение таких действий свидетельствуют о готовности общества реагировать на эти негативные явления. В то же время реакция на буллинг должна иметь превентивную цель и быть направлена на анализ причин совершения таких действий и формирование в социуме понимания опасных последствий замалчивания проявлений буллинга. Об этом отметила судья-спикер Большой Палаты Верховного Суда Ольга Ступак во время мероприятия «Буллинг: понятие, правовые основы и ответственность».

Докладчица обратила внимание, что определение понятия «буллинг» приведено в Законе Украины «Об охране детства». Согласно ст. 1 этого Закона буллинг (травля) – это психологическое, физическое, экономическое или сексуальное насилие, то есть любое умышленное деяние (действие или бездействие), в том числе с использованием средств электронных коммуникаций, которое систематически совершается лицом в отношении ребенка, с которым они являются участниками одного коллектива, или ребенком в отношении другого участника одного коллектива и которое нарушает права, свободы, законные интересы пострадавшего лица и/или препятствует выполнению им определенных законодательством обязанностей. Как отметила судья, буллинг – явление многоаспектное, оно охватывает и вербальную травлю, и физический, социальный, сексуальный буллинг, и кибербуллинг. К тому же важно понимать, что объектом буллинга может стать не только ребенок, но и педагогический работник.

Что касается ответственности педагогических работников за действия, которые имеют признаки буллинга, Ольга Ступак привела определенные примеры из судебной практики ВС. В частности, постановление КГС ВС от 25 апреля 2024 года по делу № 347/1392/22 касалось ситуации, когда истица (педагогический работник) совершила действия, которые имели признаки буллинга, привлекалась за это к дисциплинарной ответственности (дело № 347/558/22); дело об административном правонарушении было закрыто в связи с истечением сроков (дело № 347/199/22), истицу уволили с должности за систематическое невыполнение ею трудовых обязанностей. Основанием для ее увольнения по п. 3 ч. 1 ст. 40 КЗоТ Украины была совокупность систематических нарушений ею должностных обязанностей, за совершение которых ей объявлены выговоры, а впоследствии она повторно нарушила правила внутреннего трудового распорядка. То есть это дело иллюстрирует, что действия, которые имеют признаки буллинга, могут в совокупности с другими нарушениями трудовых обязанностей стать основанием для расторжения трудового договора по инициативе работодателя вследствие систематического невыполнения педагогическим работником своих должностных обязанностей.

А в постановлении КГС ВС от 9 ноября 2022 года по делу № 524/3625/20 относительно фактов совершения истицей действий, которые для педагога являются аморальными (унижение чести и достоинства учеников, высказывание оскорблений, унизительных обращений), системный характер которых дает основания для выводов о невозможности дальнейшей работы истицы на должности учителя, Верховный Суд указал, что основанием для увольнения по п. 3 ч. 1 ст. 41 КЗоТ Украины является не любой аморальный проступок, а такой, который несовместим с продолжением этой работы.

Также Ольга Ступак привела примеры из практики судов апелляционной инстанции по делам об административных правонарушениях. Так, в деле № 495/6759/22 (постановление Пятого апелляционного административного суда от 22 октября 2024 года) руководитель лицея не отреагировал на случаи буллинга. Поэтому суд пришел к выводу, что руководитель учебного заведения совершил противоправное бездействие в части реагирования на случай буллинга (травли) в отношении несовершеннолетней ученицы 8 класса, поэтому имеются основания для признания противоправным бездействия и обязательства руководителя лицея совершить действия, предусмотренные п. 2 разд. II Порядка реагирования на случаи буллинга (травли) в связи с получением руководителем сообщения о случае буллинга (травли).

В контексте возмещения морального вреда за совершенный буллинг судья-спикер БП ВС рассказала о постановлении Сумского апелляционного суда от 10 июня 2021 года по делу № 576/77/21. По обстоятельствам дела трое несовершеннолетних учеников в помещении учебного заведения систематически совершали буллинг в отношении другого ученика, в результате чего последнему мог быть причинен вред психологическому здоровью. Поскольку указанные действия совершены несовершеннолетними в возрасте от 14 до 16 лет, к ответственности привлечены их законные представители. Законный представитель пострадавшего ученика обратился в суд с иском о возмещении морального вреда и просил суд взыскать с ответчиков 500 тыс. грн морального вреда. Частично удовлетворяя требования, суд первой инстанции, с выводами которого согласился апелляционный суд, руководствуясь принципами разумности, справедливости и соразмерности, пришел к выводу, что сумма возмещения морального вреда является значительно завышенной и подлежит возмещению частично, в размере 30 тыс. грн.

Кроме того, Ольга Ступак привела в качестве примера дело о совершении ученицей систематической психологической травли учителя химии, отметив, что учителя также сталкиваются с буллингом, и это не может оставаться без реакции родителей в первую очередь. В этом деле законного представителя несовершеннолетнего ребенка привлекли к административной ответственности по ч. 3 ст. 173-4 КоАП. По убеждению докладчицы, для предотвращения совершения подобных случаев буллинга стоит проводить квалифицированные беседы с психологами, педагогами и родителями.

Спикер акцентировала внимание и на практике Европейского суда по правам человека относительно случаев ненадлежащего реагирования органов государственной власти на буллинг. В деле «F.O. v. Croatia» ЕСПЧ подчеркнул, что ключевая обязанность органов власти в сфере образования заключается в защите учеников от любой формы насилия. Суд также установил, что национальные органы власти должны принять надлежащие законодательные, административные, социальные и образовательные меры по безусловному запрету любой формы насилия или жестокого обращения с детьми в учебных заведениях в любое время и при любых обстоятельствах и обеспечить «нулевую терпимость» к любому насилию или жестокому обращению в сфере образования.

Среди прочего, Ольга Ступак осветила аспекты в делах, касающихся буллинга, которые приводят к закрытию производства по делу об административных правонарушениях. Среди них – отсутствие признаков буллинга, отсутствие состава административного правонарушения и неправильно составленный протокол. Также докладчица привела положительный опыт иностранных государств в борьбе с буллингом, который может стать примером и для Украины.

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