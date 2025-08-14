Практика судов
В Киеве в комендантский час задержали водителя Mercedes без удостоверения и в нетрезвом виде

22:54, 14 августа 2025
Проверка по базам данных показала, что гражданин никогда не получал водительского удостоверения.
Ночью в Святошинском районе Киева патрульные остановили водителя Mercedes, который нарушил комендантский час. Как выяснилось, проверка по базам данных показала, что гражданин никогда не получал водительского удостоверения.

Кроме того, во время общения инспекторы заметили у мужчины явные признаки алкогольного опьянения. Он согласился пройти тест на приборе «Драгер» — результат составил 0,62 промилле.

В итоге правоохранители отстранили его от управления и составили протокол по ч. 1 ст. 130 КУоАП (управление в состоянии опьянения) и постановление по ч. 2 ст. 126 КУоАП (управление лицом, не имеющим права управления транспортным средством).

