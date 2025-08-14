Практика судів
  1. В Україні

У Києві у комендантську годину затримали водія Mercedes без посвідчення і напідпитку

22:54, 14 серпня 2025
Перевірка за базами даних виявила, що громадянин ніколи не отримував посвідчення водія.
У Києві у комендантську годину затримали водія Mercedes без посвідчення і напідпитку
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Вночі у Святошинському районі Києва патрульні зупинили водія Mercedes, який порушив комендантську годину. Як з’ясувалося, перевірка за базами даних виявила, що громадянин ніколи не отримував посвідчення водія.

Окрім того, під час спілкування інспектори помітили у чоловіка явні ознаки алкогольного сп’яніння. Він погодився пройти тест на приладі «Драгер» — результат склав 0,62 проміле.

Відтак, правоохоронці відсторонили його від керування та склали протокол за ч. 1 ст. 130 КУпАП (керування у стані сп’яніння) і постанову за ч. 2 ст. 126 КУпАП (керування особою, яка не має права керування транспортним засобом).

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

поліція Київ посвідчення водія

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Богдан Львов опинився на волі, але чи надовго, поки що невідомо

ВАКС змінив екс-заступнику голови Верховного Суду запобіжний захід, але величезна сума застави нікуди не зникла.

Суд нагадав ТЦК, що термін «науковий ступінь» стосується саме особи, а не закладів освіти чи наукових установ

Комісія ТЦК відмовила чоловіку у відстрочці на підставі «непідтвердження належності наукової установи до наукових установ та організацій, які мають науковий ступінь».

Умови відстрочки працівників закладів освіти змінять – що пропонує Кабмін

Уряд запропонував змінити формулювання стосовно того, хто з наукових, науково-педагогічних, педагогічних працівників закладів вищої освіти, наукових працівників наукових установ і організацій, науково-педагогічних працівників закладів фахової передвищої освіти має право на відстрочку.

«Рада суддів помиляється» — Вища рада правосуддя визнала відсутність статусу судді у Богдана Львова після його звільнення у 2022 році

У Вищій раді правосуддя повідомили, що Рада суддів не розібралася у ситуації зі статусом Богдана Львова та проігнорувала рішення суду.

Студенти, які вийшли за строк освітньої програми, втратять право на відстрочку – законопроект

Більше не можна буде «тягнути» навчання, щоб залишатися в статусі студента заради відстрочки.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Володимир Горбалінський
    Володимир Горбалінський
    голова Дніпропетровського окружного адміністративного суду