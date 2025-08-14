У Києві у комендантську годину затримали водія Mercedes без посвідчення і напідпитку

Перевірка за базами даних виявила, що громадянин ніколи не отримував посвідчення водія.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Вночі у Святошинському районі Києва патрульні зупинили водія Mercedes, який порушив комендантську годину. Як з’ясувалося, перевірка за базами даних виявила, що громадянин ніколи не отримував посвідчення водія.

Окрім того, під час спілкування інспектори помітили у чоловіка явні ознаки алкогольного сп’яніння. Він погодився пройти тест на приладі «Драгер» — результат склав 0,62 проміле.

Відтак, правоохоронці відсторонили його від керування та склали протокол за ч. 1 ст. 130 КУпАП (керування у стані сп’яніння) і постанову за ч. 2 ст. 126 КУпАП (керування особою, яка не має права керування транспортним засобом).

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.