Пограничники задержали двух беглецов на самокатах в 300 метрах от границы

23:12, 14 августа 2025
В Закарпатье задержали мужчин за попытку незаконного пересечения границы со Словакией.
Пограничники Чопского отряда задержали двух граждан Украины, которые пытались незаконно пересечь границу со Словакией вблизи Ужгорода. Об этом сообщило Западное региональное управление Государственной пограничной службы Украины.

По информации оперативников, двух мужчин в возрасте 34 и 43 лет, жителей Закарпатской области, заметили с помощью средств видеонаблюдения. Они передвигались на самокатах с рюкзаками в направлении границы. Группа реагирования отдела «Ужгород» задержала их в 300 метрах от государственной границы.

Во время проверки выяснилось, что оба задержанных находятся под следствием по ч. 3 ст. 307 УК Украины (незаконное обращение с наркотическими средствами). Они признались, что планировали незаконно попасть в страны ЕС, чтобы избежать уголовной ответственности, устроиться на работу и остаться жить за границей. Мужчины заранее спланировали маршрут, используя знание местности.

Задержанных доставили в пограничное подразделение. После выяснения всех обстоятельств их привлекут к административной ответственности за попытку незаконного пересечения государственной границы.

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

