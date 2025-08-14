Прикордонники затримали двох втікачів на самокатах за 300 метрів від кордону

На Закарпатті затримали чоловіків за спробу незаконного перетину кордону зі Словаччиною.

Прикордонники Чопського загону затримали двох громадян України, які намагалися незаконно перетнути кордон зі Словаччиною поблизу Ужгорода. Про це повідомило Західне регіональне управління Державної прикордонної служби України.

За інформацією оперативників, двох чоловіків віком 34 і 43 роки, жителів Закарпатської області, помітили за допомогою засобів відеоспостереження. Вони пересувалися на самокатах із наплічниками в напрямку кордону. Група реагування відділу «Ужгород» затримала їх за 300 метрів від державного рубежу.

Під час перевірки з’ясувалося, що обидва затримані перебувають під слідством за ч. 3 ст. 307 КК України (незаконне поводження з наркотичними засобами). Вони зізналися, що планували незаконно потрапити до країн ЄС, щоб уникнути кримінальної відповідальності, працевлаштуватися та залишитися проживати за кордоном. Чоловіки заздалегідь спланували маршрут, використовуючи знання місцевої місцевості.

Затриманих доставили до прикордонного підрозділу. Після з’ясування всіх обставин їх притягнуть до адміністративної відповідальності за спробу незаконного перетину державного кордону.

