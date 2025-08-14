Практика судов
  1. В Украине

В Винницкой области общину через суд обязали сохранить памятник архитектуры XIX века

23:30, 14 августа 2025
Суд обязал общину изготовить документы на «Усадьбу Розина», которая является памятником культурного наследия.
В Винницкой области общину через суд обязали сохранить памятник архитектуры XIX века
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Винницкой области суд обязал общину оформить документы на историческую памятку. Об этом сообщает областная прокуратура.

Винницкий окружной административный суд удовлетворил иск прокуратуры против Джулинского сельского совета, признав ее бездействие противоправным. Суд постановил обязать совет изготовить учетную документацию на объект культурного наследия местного значения — архитектурный памятник XIX века «Усадьба Розина», расположенный в селе Теофиловка Гайсинского района.

Указанный дом еще в 1991 году был взят под охрану государства согласно решению исполкома Винницкого областного Совета народных депутатов.

Однако до сих пор она не внесена в Государственный реестр недвижимых памятников Украины.

Причина — отсутствие надлежащей учетной документации, которую должен был подготовить сельский совет, а также ее бездействие по предоставлению соответствующего предложения в областное управление градостроительства и архитектуры.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Богдан Львов оказался на свободе, но надолго ли, пока неизвестно

ВАКС изменил экс-заместителю председателя Верховного Суда меру пресечения, но огромная сумма залога никуда не исчезла.

Суд напомнил ТЦК, что термин «ученая степень» относится к личности, а не к образовательным или научным учреждениям

Комиссия ТЦК отказала мужчине в отсрочке, сославшись на «неподтверждение принадлежности научного учреждения к научным учреждениям и организациям, имеющим ученую степень».

Условия отсрочки для работников сферы образования изменят – что предлагает Кабмин

Правительство предложило изменить формулировку, определяющую, кто из научных, научно-педагогических и педагогических работников учреждений высшего образования, научных работников научных учреждений и организаций, а также научно-педагогических работников учреждений профессионального предвысшего образования имеет право на отсрочку от призыва.

«Совет судей ошибается» — Высший совет правосудия признал отсутствие статуса судьи у Богдана Львова после его увольнения в 2022 году

В Высшем совете правосудия сообщили, что Совет судей не разобрался в ситуации со статусом Богдана Львова и проигнорировал решение суда.

Студенты, вышедшие за срок образовательной программы, потеряют право на отсрочку – законопроект

Больше нельзя будет «тянуть» обучение, чтобы оставаться в статусе студента ради отсрочки.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Володимир Горбалінський
    Володимир Горбалінський
    голова Дніпропетровського окружного адміністративного суду