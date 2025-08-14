В Винницкой области общину через суд обязали сохранить памятник архитектуры XIX века

Суд обязал общину изготовить документы на «Усадьбу Розина», которая является памятником культурного наследия.

В Винницкой области суд обязал общину оформить документы на историческую памятку. Об этом сообщает областная прокуратура.

Винницкий окружной административный суд удовлетворил иск прокуратуры против Джулинского сельского совета, признав ее бездействие противоправным. Суд постановил обязать совет изготовить учетную документацию на объект культурного наследия местного значения — архитектурный памятник XIX века «Усадьба Розина», расположенный в селе Теофиловка Гайсинского района.

Указанный дом еще в 1991 году был взят под охрану государства согласно решению исполкома Винницкого областного Совета народных депутатов.

Однако до сих пор она не внесена в Государственный реестр недвижимых памятников Украины.

Причина — отсутствие надлежащей учетной документации, которую должен был подготовить сельский совет, а также ее бездействие по предоставлению соответствующего предложения в областное управление градостроительства и архитектуры.

