На Вінниччині громаду через суд зобов'язали зберегти пам'ятку архітектури XIX століття

Суд зобов’язав громаду виготовити документи на «Садибу Розіна», яка є пам’яткою культурної спадщини.

На Вінниччині суд зобов’язав громаду оформити документи на історичну пам’ятку. Про це повідомляє обласна прокуратура.

Вінницький окружний адміністративний суд задовольнив позов прокуратури проти Джулинської сільської ради, визнавши її бездіяльність протиправною. Суд постановив зобов’язати раду виготовити облікову документацію на об’єкт культурної спадщини місцевого значення — архітектурну пам’ятку XIX століття «Садиба Розіна», розташовану в селі Теофілівка Гайсинського району.

Зазначена садиба ще в 1991 році була взята під охорону держави згідно з рішенням виконкому Вінницької обласної Ради народних депутатів.

Однак досі її не внесено до Державного реєстру нерухомих пам’яток України.

Причина — відсутність належної облікової документації, яку мала підготувати сільська рада, а також її бездіяльність щодо подання відповідної пропозиції до обласного управління містобудування та архітектури.

