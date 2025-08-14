Практика судов
На Ровенщине вернут противорадиационное укрытие общине после ошибочной приватизации

23:57, 14 августа 2025
В частную собственность вместе со зданием аптеки было передано и защитное сооружение площадью 150 кв. м.
В Ровенской области противорадиационное укрытие будет возвращено в коммунальную собственность после ошибочной приватизации, сообщает областная прокуратура.

Установлено, что при приватизации помещения аптеки в Заречном в частную собственность вместе со зданием было передано и защитное сооружение гражданской защиты площадью 150 кв. м, рассчитанную на 100 человек. Согласно законодательству, такие объекты не подлежат приватизации.

Прокуратура обратилась с иском в Хозяйственный суд Ровенской области, чтобы вернуть укрытие в коммунальную собственность. В ходе рассмотрения дела частное предприятие согласилось добровольно вернуть сооружение и заключило мировое соглашение с Ровенским областным советом.

Суд утвердил это соглашение, поэтому община получит еще одно укрытие для защиты населения.

