На Рівненщині повернуть протирадіаційне укриття громаді після помилкової приватизації

23:57, 14 серпня 2025
В приватну власність разом з будівлею аптеки було передано і захисну споруду площею 150 кв.м.
У Рівненській області протирадіаційне укриття повернуть у комунальну власність після помилкової приватизації, повідомляє обласна прокуратура.

Встановлено, що під час приватизації приміщення аптеки в Зарічному у приватну власність разом із будівлею було передано і захисну споруду цивільного захисту площею 150 кв. м, розраховану на 100 осіб. Відповідно до законодавства, такі об’єкти не підлягають приватизації.

Прокуратура звернулася з позовом до Господарського суду Рівненської області, аби повернути укриття в комунальну власність. У ході розгляду справи приватне підприємство погодилося добровільно повернути споруду та уклало мирову угоду з Рівненською обласною радою.

Суд затвердив цю угоду, тож громада отримає ще одне укриття для захисту населення.

