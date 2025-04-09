На Вінниччині затримали адвоката та депутатку, які підбурювали вдову військового до надання хабара за демобілізацію сина

Свої «послуги» ділки та їх спільник оцінили у 4 000 доларів.

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У Вінницькій області правоохоронці повідомили про підозру адвокату, депутатці однієї із селищних рад регіону та місцевому жителю.

Як повідомив Офіс Генерального прокурора, підозрювані дізналися, що у потерпілої на фронті загинув чоловік і вона отримує виплати від держави.

«Протягом лютого-квітня 2025 року спільники переконували жінку, що сприятимуть демобілізації її сина-військового. Грошова винагорода за це становила 4 000 доларів США», - сказано у повідомленні.

Правоохоронці затримали їх одразу після отримання визначеної суми.

Їм інкриміновано підбурювання до закінченого замаху на надання службовій особі неправомірної вигоди, вчинене за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 369 КК України).

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