Велика Британія розробляє алгоритм для прогнозування вбивств

Уряд Великої Британії розробляє алгоритм для прогнозування потенційних вбивць за даними правопорушників.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Уряд Великої Британії працює над створенням алгоритму для прогнозування потенційних вбивць, який, ймовірно, використовуватиме особисті дані осіб, які вже скоювали правопорушення. Про це повідомляє The Guardian.

Алгоритм буде аналізувати дані про тисячі осіб, включаючи жертв злочинів, з метою визначення тих, хто має найбільший ризик скоєння серйозних насильницьких правопорушень. Спочатку цей проєкт називався «прогнозування вбивств», але згодом його перейменували на «обмін даними для покращення оцінки ризику».

Міністерство юстиції Великої Британії зазначає, що програма аналізуватиме характеристики правопорушників, які підвищують ймовірність вчинення вбивства, а також вивчатиме нові методи для оцінки ризиків. Влада вважає, що цей проєкт може допомогти підвищити громадську безпеку, попереджаючи серйозні злочини.

Проте активісти з групи захисту прав Statewatch висловили занепокоєння, що програма використовуватиме особисту інформацію осіб, які не мають кримінальних судимостей, зокрема дані про самоушкодження та домашнє насильство. Офіційні особи заперечують це, заявляючи, що алгоритм буде базуватись лише на даних осіб з кримінальними судимостями.

Проєкт, ініційований офісом прем'єр-міністра Ріші Сунака, наразі перебуває на стадії досліджень і розробляється виключно для аналітичних цілей.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.