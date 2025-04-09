Кабмін виділив 113 млн грн з резервного фонду на оплату юристів для підготовки угоди зі США про корисні копалини

Мінекономіки та Мінюсту доручено до 15 квітня залучити консультантів провідних міжнародних юридичних компаній до підготовки переговорних позицій України щодо укладення угоди зі США.

На фото міністр фінансів США Скотт Бессент

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Кабмін виділив 113 млн грн з резервного фонду на юридичних радників для підготовки угоди про корисні копалини зі США.

Так, розпорядженням уряду від 8 квітня №316-р «з метою захисту національних інтересів України та формування позиції України» з урахуванням специфіки законодавства Сполучених Штатів Америки та України під час підготовки узгодженої позиції України щодо процесу перемовин з США для укладення Угоди щодо створення Інвестиційного фонду відбудови виділено 113 млн грн з резервного фонду державного бюджету на здійснення заходів, пов’язаних із наданням консультаційних послуг для підготовки проекту зазначеної Угоди, а саме:

Міністерству економіки — 59 млн грн

Міністерству юстиції — 54 млн грн.

Міністерству фінансів доручено здійснити зазначені видатки на безповоротній основі за рахунок коштів резервного фонду державного бюджету.

Крім того, Міністерству економіки та Міністерству юстиції доручено невідкладно забезпечити до 15 квітня 2025 р. залучення консультантів, які мають досвід надання Кабінету Міністрів консультативних послуг з управління державним боргом та здійснення державних зовнішніх запозичень, а також консультантів провідних міжнародних юридичних компаній до підготовки переговорних позицій України щодо укладення Угоди щодо створення Інвестиційного фонду відбудови.

Також Кабмін вирішив розширити повноваження Мінюсту, щоб той міг залучити юридичних радників для опрацювання переговорних позицій України під час перемовин з американською стороною стосовно проекту угоди про корисні копалини.

Відповідні зміни 8 квітня внесли до пункту 4 Положення про Міністерство юстиції, затвердженого постановою КМУ №228.

Тепер Мінюст також може залучати національних та іноземних консультантів (радників), інших суб’єктів господарювання для надання юридичних, консультаційних послуг, пов’язаних з проведенням аналізу проектів міжнародних договорів України, контрактів та інших угод, які укладаються Україною з іноземними суб’єктами, та опрацюванням переговорних позицій України під час їх укладання.

Нагадаємо, перший віце-прем’єр – міністр економіки Юлія Свириденко повідомила, що юридичну фірму для укладення стратегічної угоди зі США про розподіл критично важливих природних ресурсів ще не обрано, проте має бути визначено цього тижня.

В свою чергу, міністр закордонних справ Андрій Сибіга повідомив, що Україна вже виробила свою позицію щодо угоди зі США про корисні копалини та формує групу, яка поїде на переговори до Вашингтону.

Сибіга також підтвердив, що буде обрана одна з провідних юридичних компаній, яка буде супроводжувати переговорний процес.

Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», Президент України Володимир Зеленський заявляв, що на переговорах зі США щодо угоди про корисні копалини Україну представлятиме також і юридична компанія.

Автор: Наталя Мамченко

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