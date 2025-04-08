Україна сформувала свою позицію щодо угоди із США про корисні копалини — Андрій Сибіга

Андрій Сибіга підкреслив, що Україна виробила свою позицію та бачення щодо тексту майбутньої угоди.

Фото: lb.ua

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Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив, що країна вже виробила свою позицію щодо угоди зі США про корисні копалини та формує групу, яка поїде на переговори до Вашингтону. Про це він сказав у коментарі «Укрінформу».

«З українського боку буде фіналізовано склад переговорної групи, яка найближчим часом відбуде до Вашингтона для предметного обговорення запропонованого американською стороною тексту угоди. Ми виробили вже свою позицію, також своє бачення щодо тексту майбутньої угоди», - сказав Сибіга.

Він наголосив, що майбутня угода має бути взаємовигідною, відповідати інтересам обидвох сторін, а також не має суперечити курсу України на євроінтеграцію.

«Це одна з принципових позицій для української сторони», - наголосив міністр.

Сибіга також підтвердив, що буде обрана одна з провідних юридичних компаній, яка буде супроводжувати переговорний процес.

Ще він додав, що до складу делегації, яка поїде до Вашингтона, буде включено представника МЗС України.

Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», Президент України Володимир Зеленський заявляв, що на переговорах зі США щодо угоди про корисні копалини Україну представлятиме юридична компанія. Наразі триває підбір компанії.

Крім того, міністерка економіки Юлія Свириденко повідомила, що юридичну фірму для укладення стратегічної угоди зі США про розподіл критично важливих природних ресурсів ще не обрано, проте має бути визначено цього тижня.

Нагадаємо, глава американського міністерства фінансів Скотт Бессент заявив, що США на цьому тижні очікують на візит технічної команди України для обговорення та підписання угоди щодо корисних копалин.

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