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При обчисленні 2-місячного строку досудового розслідування день повідомлення про підозру не береться до уваги як день, від якого починається відлік строку – ОП ККС ВС

08:15, 9 квітня 2025
Також Об’єднана палата вказала, що кінцевим моментом строку досудового розслідування є безпосереднє направлення на адресу суду обвинувального акту.
При обчисленні 2-місячного строку досудового розслідування день повідомлення про підозру не береться до уваги як день, від якого починається відлік строку – ОП ККС ВС
Джерело фото: runsensible.com
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Кінцевим моментом строку досудового розслідування є його закінчення, яке, як етап кримінального провадження, відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 283 КПК законодавець пов’язує у часі зі зверненням з обвинувальним актом до суду, тобто направленням його до суду засобами поштового зв’язку або передачі відповідальній особі канцелярії суду.

З огляду на положення статей 115, 219 КПК при обчисленні двомісячного строку досудового розслідування день, коли особу було повідомлено про підозру, не береться до уваги як день, від якого починається вказаний строк. На це вказала Об’єднана палата Касаційного кримінального суду Верховного Суду у постанові від 17 лютого 2025 року по справі 369/16172/20.

Позиції судів першої та апеляційної інстанцій

Суди попередніх інстанцій закрили кримінальне провадження на підставі п. 10 ч. 1 ст. 284 КПК у зв’язку із закінченням строків досудового розслідування.

У касаційній скарзі сторона обвинувачення зазначала, що у строк досудового розслідування не включається весь період часу з моменту направлення або безпосереднього вручення стороні захисту повідомлення про завершення досудового розслідування та відкриття їй матеріалів провадження для ознайомлення до моменту закінчення ознайомлення цієї сторони з матеріалами досудового розслідування, а передбачений ст. 219 КПК двомісячний строк досудового розслідування необхідно рахувати з дня вручення повідомлення про підозру.

Підстави розгляду кримінального провадження ОП ККС ВС: необхідність відступити від висновку про застосування норми права у подібних правовідносинах, викладеному у постанові Другої судової палати ККС ВС від 30.03.2023 у справі № 461/2092/19, в якому зазначено, що відповідно до супровідного листа обвинувальний акт був скерований до суду в межах строку досудового розслідування, а тому його фактичне надходження до місцевого суду поза межами цього строку не має братися судом до уваги при застосуванні положень п. 10 ч. 1 ст. 284 КПК.

Позиція ОП ККС ВС

Об’єднана палата Касаційного кримінального суду Верховного Суду скасувала рішення судів попередніх інстанцій та призначила новий розгляд у суді першої інстанції.

ОП ККС ВС вказала, що як неодноразово зазначав ВС, кінцевим моментом строку досудового розслідування є його закінчення, яке, як етап кримінального провадження, законодавець пов’язує у часі зі зверненням з обвинувальним актом до суду (його фактичним направленням).

А тому в рамках строку досудового розслідування обвинувальний акт має бути не лише складено, затверджено та вручено, а й безпосередньо направлено на адресу суду.

З урахуванням викладеного, безпосередність направлення обвинувального акта на адресу суду полягає у скеруванні останнього до суду засобами поштового зв’язку або передачі його відповідальній особі канцелярії суду.

Також ОП ККС ВС звернула увагу, що відповідно до ч. 5 ст. 115 КПК при обчисленні строків днями та місяцями не береться до уваги той день, від якого починається строк, за винятком строків тримання під вартою, проведення стаціонарної психіатричної експертизи, до яких зараховується неробочий час та які обчислюються з моменту фактичного затримання, взяття під варту чи поміщення до відповідного медичного закладу.

Таким чином, при обчисленні двомісячного строку досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, 6.06.2020, коли особі було повідомлено про підозру, не береться до уваги як день, від якого починається вказаний строк.

Висновки: Кінцевим моментом строку досудового розслідування є його закінчення, яке, як етап кримінального провадження, відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 283 КПК законодавець пов'язує у часі зі зверненням з обвинувальним актом до суду, тобто направленням його до суду засобами поштового зв’язку або передачі відповідальній особі канцелярії суду. Виходячи з положень статей 115, 219 КПК при обчисленні двомісячного строку досудового розслідування, день коли особу було повідомлено про підозру, не береться до уваги як день, від якого починається вказаний строк.

Автор: Наталя Мамченко

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Верховний Суд судова практика досудове розслідування ККС ВС

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