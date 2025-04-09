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При исчислении 2-месячного срока досудебного расследования день уведомления о подозрении не учитывается как день, с которого начинается отсчет срока – ОП КУС ВС

08:15, 9 апреля 2025
Также Объединенная палата указала, что конечным моментом срока досудебного расследования является непосредственная отправка обвинительного акта в адрес суда.
При исчислении 2-месячного срока досудебного расследования день уведомления о подозрении не учитывается как день, с которого начинается отсчет срока – ОП КУС ВС
Источник фото: runsensible.com
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Конечным моментом срока досудебного расследования является его окончание, которое как этап уголовного производства в соответствии с п. 3 ч. 2 ст. 283 УПК законодатель связывает во времени с обращением с обвинительным актом в суд, то есть отправкой его в суд посредством почтовой связи или передачи ответственному лицу канцелярии суда.

С учетом положений статей 115, 219 УПК при исчислении двухмесячного срока досудебного расследования день, когда лицо было уведомлено о подозрении, не учитывается как день, с которого начинается указанный срок. На это указала Объединенная палата Кассационного уголовного суда Верховного Суда в постановлении от 17 февраля 2025 года по делу 369/16172/20.

Позиции судов первой и апелляционной инстанций

Суды предыдущих инстанций закрыли уголовное производство на основании п. 10 ч. 1 ст. 284 УПК в связи с истечением сроков досудебного расследования.

В кассационной жалобе сторона обвинения указывала, что в срок досудебного расследования не включается весь период времени с момента направления или непосредственного вручения стороне защиты уведомления о завершении досудебного расследования и открытия ей материалов производства для ознакомления до момента окончания ознакомления этой стороны с материалами досудебного расследования, а предусмотренный ст. 219 УПК двухмесячный срок досудебного расследования необходимо считать с дня вручения уведомления о подозрении.

Основания рассмотрения уголовного производства ОП КУС ВС: необходимость отступления от вывода о применении нормы права в подобных правоотношениях, изложенного в постановлении Второй судебной палаты КУС ВС от 30.03.2023 по делу №461/2092/19, в котором указано, что в соответствии с сопроводительным письмом обвинительный акт был направлен в суд в пределах срока досудебного расследования, а потому его фактическое поступление в местный суд за пределами этого срока не должно приниматься судом во внимание при применении положений п. 10 ч. 1 ст. 284 УПК.

Позиция ОП КУС ВС

Объединенная палата Кассационного уголовного суда Верховного Суда отменила решения судов предыдущих инстанций и назначила новое рассмотрение в суде первой инстанции.

ОП КУС ВС указала, что, как неоднократно отмечал ВС, конечным моментом срока досудебного расследования является его окончание, которое как этап уголовного производства законодатель связывает во времени с обращением с обвинительным актом в суд (его фактической отправкой).

А потому в рамках срока досудебного расследования обвинительный акт должен быть не только составлен, утвержден и вручен, но и непосредственно направлен по адресу суда.

С учетом изложенного, непосредственность направления обвинительного акта по адресу суда заключается в отправке последнего в суд посредством почтовой связи или передачи его ответственному лицу канцелярии суда.

Также ОП КУС ВС обратила внимание, что в соответствии с ч. 5 ст. 115 УПК при исчислении сроков днями и месяцами не учитывается тот день, с которого начинается срок, за исключением сроков содержания под стражей, проведения стационарной психиатрической экспертизы, к которым засчитывается нерабочее время и которые исчисляются с момента фактического задержания, взятия под стражу или помещения в соответствующее медицинское учреждение.

Таким образом, при исчислении двухмесячного срока досудебного расследования в данном уголовном производстве 6.06.2020, когда лицо было уведомлено о подозрении, не учитывается как день, с которого начинается указанный срок.

Выводы: Конечным моментом срока досудебного расследования является его окончание, которое как этап уголовного производства в соответствии с п. 3 ч. 2 ст. 283 УПК законодатель связывает во времени с обращением с обвинительным актом в суд, то есть отправкой его в суд посредством почтовой связи или передачи ответственному лицу канцелярии суда. Исходя из положений статей 115, 219 УПК при исчислении двухмесячного срока досудебного расследования день, когда лицо было уведомлено о подозрении, не учитывается как день, с которого начинается указанный срок.

Автор: Наталя Мамченко

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При исчислении 2-месячного срока досудебного расследования день уведомления о подозрении не учитывается как день, с которого начинается отсчет срока – ОП КУС ВС

Также Объединенная палата указала, что конечным моментом срока досудебного расследования является непосредственная отправка обвинительного акта в адрес суда.

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