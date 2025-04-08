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Апеляційний суд може зупинити провадження у справі у випадку перегляду рішення у подібних правовідносинах у касаційному порядку – ВП ВС

19:25, 8 квітня 2025
У справі, що розглядалася, апеляційний суд, розглянувши клопотання відповідача, зупинив провадження у справі у зв’язку з переглядом ВС судового рішення в іншій справі, у якій вирішується питання щодо відступу від висновків, викладених у постанові ВС, на яку послався позивач у цій справі на обґрунтування своїх доводів.
Апеляційний суд може зупинити провадження у справі у випадку перегляду рішення у подібних правовідносинах у касаційному порядку – ВП ВС
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Обмеження переліку підстав, з яких суд має право або зобов’язаний зупинити провадження у справі на стадії розгляду справи по суті (ч. 3 ст. 195 ГПК України, ч. 3 ст. 210 ЦПК України та ч. 3 ст. 193 КАС України), підлягають застосуванню лише в разі розгляду справи в порядку загального позовного провадження судом першої інстанції та не поширюються на апеляційне і касаційне провадження справ, які розглядаються у спрощеному порядку.

Такого висновку дійшла Велика Палата Верховного Суду у справі від 5 березня 2025 року № 910/13175/23 (провадження № 12-68гс24).

У справі, що розглядалася, суд апеляційної інстанції, розглянувши клопотання відповідача, зупинив провадження у справі на підставі п. 7 ч. 1 ст. 228 ГПК України у зв’язку з переглядом Верховним Судом судового рішення в іншій справі, у якій вирішується питання щодо відступу від висновків, викладених у постанові Верховного Суду, на яку послався позивач у цій справі на обґрунтування своїх доводів.

Перед Великою Палатою ВС постало питання про можливість зупинення провадження у справі з указаної підстави з урахуванням положень ч. 3 ст. 195 ГПК України, яка передбачає, що провадження у справі на стадії її розгляду по суті зупиняється тільки з підстав, встановлених п. 1–3-1 ч. 1 ст. 227 та п. 1 ч. 1 ст. 228 цього Кодексу.

Проаналізувавши норми процесуальних кодексів, Велика Палата ВС звернула увагу, що лише в загальному позовному провадженні здійснення підготовчих дій до розгляду справи по суті виділено в окрему стадію і є перелік питань, які має з’ясувати суд, до того як приступить безпосередньо до розгляду цієї справи по суті.

Апеляційне та касаційне провадження справ розглядаються у спрощеному порядку, що зумовлено межами повноважень судів цих інстанцій.

Оскільки ч. 3 ст. 195 ГПК України (ч. 3 ст. 210 ЦПК України та ч. 3 ст. 193 КАС України) встановлює обмеження переліку підстав, за яких суд має право або зобов’язаний зупинити провадження у справі, і такі обмеження встановлені саме для стадії розгляду справи по суті, слід виснувати, що ця норма підлягає застосуванню лише в разі розгляду справи в порядку загального позовного провадження судом першої інстанції.

Таким чином, суд апеляційної інстанції дійшов обґрунтованого висновку про наявність обставин, які дають йому право зупинити провадження у справі відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 228 ГПК України.

Постанову ВП ВС від 5 березня 2025 року у справі № 910/13175/23 (провадження № 12-68гс24) згодом оприлюднять в ЄДРСР.

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