Практика судов
  1. Судебная практика
  2. / Верховный Суд

Апелляционный суд может приостановить производство по делу в случае пересмотра решения по аналогичным правоотношениям в кассационном порядке – БП ВС

19:25, 8 апреля 2025
В рассматриваемом деле апелляционный суд, рассмотрев ходатайство ответчика, приостановил производство по делу в связи с пересмотром ВС судебного решения в другом деле, в котором решается вопрос об отступлении от выводов, изложенных в постановлении ВС, на которое сослался истец в этом деле в обоснование своих доводов.
Апелляционный суд может приостановить производство по делу в случае пересмотра решения по аналогичным правоотношениям в кассационном порядке – БП ВС
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Ограничение перечня оснований, по которым суд имеет право или обязан приостановить производство по делу на стадии рассмотрения дела по существу (ч. 3 ст. 195 ХПК Украины, ч. 3 ст. 210 ГПК Украины и ч. 3 ст. 193 КАС Украины), подлежат применению только в случае рассмотрения дела в порядке общего искового производства судом первой инстанции и не распространяются на апелляционное и кассационное производство дел, которые рассматриваются в упрощенном порядке.

Такого вывода пришла Большая Палата Верховного Суда в деле от 5 марта 2025 года № 910/13175/23 (производство № 12-68гс24).

В рассматриваемом деле суд апелляционной инстанции, рассмотрев ходатайство ответчика, приостановил производство по делу на основании п. 7 ч. 1 ст. 228 ХПК Украины в связи с пересмотром Верховным Судом судебного решения в другом деле, в котором решается вопрос об отступлении от выводов, изложенных в постановлении Верховного Суда, на которое сослался истец в этом деле в обоснование своих доводов.

Перед Большой Палатой ВС встал вопрос о возможности приостановления производства по делу по указанному основанию с учетом положений ч. 3 ст. 195 ХПК Украины, которая предусматривает, что производство по делу на стадии его рассмотрения по существу приостанавливается только по основаниям, установленным п. 1–3-1 ч. 1 ст. 227 и п. 1 ч. 1 ст. 228 этого Кодекса.

Проанализировав нормы процессуальных кодексов, Большая Палата ВС обратила внимание, что только в общем исковом производстве подготовительные действия к рассмотрению дела по существу выделены в отдельную стадию и существует перечень вопросов, которые суд должен выяснить до того, как приступит непосредственно к рассмотрению этого дела по существу.

Апелляционное и кассационное производство дел рассматриваются в упрощенном порядке, что обусловлено пределами полномочий судов этих инстанций.

Поскольку ч. 3 ст. 195 ГПК Украины (ч. 3 ст. 210 ГПК Украины и ч. 3 ст. 193 КАС Украины) устанавливает ограничения перечня оснований, по которым суд имеет право или обязан приостановить производство по делу, и такие ограничения установлены именно для стадии рассмотрения дела по существу, следует сделать вывод, что эта норма подлежит применению только в случае рассмотрения дела в порядке общего искового производства судом первой инстанции.

Таким образом, суд апелляционной инстанции пришел к обоснованному выводу о наличии обстоятельств, которые дают ему право приостановить производство по делу в соответствии с п. 7 ч. 1 ст. 228 ХПК Украины.

Постановление ВП ВС от 5 марта 2025 года в деле № 910/13175/23 (производство № 12-68гс24) будет опубликовано в ЕДРСР.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд Верховный Суд решение суда судебная практика Большая Палата Верховного Суда

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Кабмин отменил разрешение на специальное использование природных ресурсов в части пользования полезными ископаемыми и технологические карты относительно лесоводческих требований

Правительство отменило согласование технологических карт относительно лесоводческих требований, которые в соответствии с Правилами рубок главного пользования в горных лесах Карпат согласовываются с территориальными органами Гослесагентства

В конкурсе на директора Бюро экономической безопасности остается 16 кандидатов, из которых почти половина – сотрудники НАБУ

Следующий этап оценки 16 кандидатов на директора БЭБ состоится 16 апреля

Мужчины за границей, которые не состояли на военном учете, смогут оформить паспорт, а тем, в отношении которых неверно внесены данные в Реестр «Оберег», придется обращаться в ТЦК

Судя по правовому регулированию Кабмина, на практике получится так, что мужчины, о которых в ТЦК нет никаких данных, смогут оформить паспорт за границей, а мужчины, в отношении которых в свое время данные были неверно перенесены в Реестр «Оберег», не смогут, и им придется физически обращаться в ТЦК.

Кабмин согласовал законопроект о проверке деклараций добропорядочности судей ВАКС и Верховного Суда

Предусмотрено, что ВККС совместно с Общественным советом добропорядочности проверят декларации добропорядочности и родственных связей судей высших специализированных судов и Верховного Суда.

Временно руководить Бюро экономической безопасности будет Максим Кутерга

Кабмин возложил обязанности руководителя БЭБ на заместителя директора Бюро Максима Кутергу.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Степан Дзеньдзюра
    Степан Дзеньдзюра
    суддя Франківського районного суду м. Львова