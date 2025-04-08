Апелляционный суд может приостановить производство по делу в случае пересмотра решения по аналогичным правоотношениям в кассационном порядке – БП ВС

В рассматриваемом деле апелляционный суд, рассмотрев ходатайство ответчика, приостановил производство по делу в связи с пересмотром ВС судебного решения в другом деле, в котором решается вопрос об отступлении от выводов, изложенных в постановлении ВС, на которое сослался истец в этом деле в обоснование своих доводов.

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Ограничение перечня оснований, по которым суд имеет право или обязан приостановить производство по делу на стадии рассмотрения дела по существу (ч. 3 ст. 195 ХПК Украины, ч. 3 ст. 210 ГПК Украины и ч. 3 ст. 193 КАС Украины), подлежат применению только в случае рассмотрения дела в порядке общего искового производства судом первой инстанции и не распространяются на апелляционное и кассационное производство дел, которые рассматриваются в упрощенном порядке.

Такого вывода пришла Большая Палата Верховного Суда в деле от 5 марта 2025 года № 910/13175/23 (производство № 12-68гс24).

В рассматриваемом деле суд апелляционной инстанции, рассмотрев ходатайство ответчика, приостановил производство по делу на основании п. 7 ч. 1 ст. 228 ХПК Украины в связи с пересмотром Верховным Судом судебного решения в другом деле, в котором решается вопрос об отступлении от выводов, изложенных в постановлении Верховного Суда, на которое сослался истец в этом деле в обоснование своих доводов.

Перед Большой Палатой ВС встал вопрос о возможности приостановления производства по делу по указанному основанию с учетом положений ч. 3 ст. 195 ХПК Украины, которая предусматривает, что производство по делу на стадии его рассмотрения по существу приостанавливается только по основаниям, установленным п. 1–3-1 ч. 1 ст. 227 и п. 1 ч. 1 ст. 228 этого Кодекса.

Проанализировав нормы процессуальных кодексов, Большая Палата ВС обратила внимание, что только в общем исковом производстве подготовительные действия к рассмотрению дела по существу выделены в отдельную стадию и существует перечень вопросов, которые суд должен выяснить до того, как приступит непосредственно к рассмотрению этого дела по существу.

Апелляционное и кассационное производство дел рассматриваются в упрощенном порядке, что обусловлено пределами полномочий судов этих инстанций.

Поскольку ч. 3 ст. 195 ГПК Украины (ч. 3 ст. 210 ГПК Украины и ч. 3 ст. 193 КАС Украины) устанавливает ограничения перечня оснований, по которым суд имеет право или обязан приостановить производство по делу, и такие ограничения установлены именно для стадии рассмотрения дела по существу, следует сделать вывод, что эта норма подлежит применению только в случае рассмотрения дела в порядке общего искового производства судом первой инстанции.

Таким образом, суд апелляционной инстанции пришел к обоснованному выводу о наличии обстоятельств, которые дают ему право приостановить производство по делу в соответствии с п. 7 ч. 1 ст. 228 ХПК Украины.

Постановление ВП ВС от 5 марта 2025 года в деле № 910/13175/23 (производство № 12-68гс24) будет опубликовано в ЕДРСР.

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