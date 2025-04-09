Галина Третьякова внесла доработанный законопроект об ограничении выплаты пенсий работающим прокурорам и не только

Комитет Верховной Рады по вопросам социальной политики рекомендовал парламенту принять за основу законопроект 12278 о пенсионном обеспечении работников прокуратуры, подготовленный к повторному первому чтению. Напомним, в середине марта депутаты отправили его на доработку.
В частности, при подготовке к повторному рассмотрению учтены предложения главы Комитета Галины Третьяковой.
А именно, в доработанной редакции законопроекта предлагается установить, что пенсия, назначенная в соответствии с законами «О государственной службе», «О прокуратуре», «О статусе народного депутата Украины», «О научной и научно-технической деятельности», в период работы на должностях, которые дают право на назначение пенсии или ежемесячного пожизненного денежного содержания на условиях, предусмотренных законами «О прокуратуре», «О государственной службе», «О судоустройстве и статусе судей», лицам, не имеющим права на назначение пенсии в соответствии с Законом «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», не выплачивается.
Также, как указано в заключении комитета, пенсия, назначенная в соответствии с этой статьей (кроме лиц с инвалидностью I и II групп, лиц с инвалидностью вследствие войны III группы и участников боевых действий, лиц, на которых распространяется действие пункта 1 статьи 10 Закона «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты»), в период работы на должностях, которые дают право на назначение пенсии или ежемесячного пожизненного денежного содержания в порядке и на условиях, предусмотренных этой статьей, законами «О государственной службе», «О судоустройстве и статусе судей», лицам, имеющим право на назначение пенсии в соответствии с Законом «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», выплачивается в размере, исчисленном в соответствии с Законом «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании».
Сам текст доработанного законопроекта пока не опубликован.
Комитет указал, что целью законопроекта является изменение условий назначения пенсий прокурорам и применение единых оснований для их перерасчета.
Законопроектом предлагается внести изменения в Закон «О прокуратуре», которыми предусмотреть следующее:
А также уточнено, что право на пенсию за выслугу лет имеют лица, которые непосредственно перед обращением за назначением такой пенсии работают в научных учреждениях и образовательных заведениях Офиса Генерального прокурора.
Законопроект предусматривает, что изменения в Закон «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» могут вноситься исключительно законами о внесении изменений в Закон «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании».
Кроме того, предложено предоставить Пенсионному фонду Украины статус центрального органа исполнительной власти со специальным статусом.
Законопроект поручает Кабмину совместно с центральными органами правоохранительных органов до 1 декабря 2025 года разработать законодательные предложения по унификации подходов к определению денежного обеспечения/заработной платы прокурорам, в частности прокурорам Специализированной антикоррупционной прокуратуры, и служащим правоохранительных органов.
Автор: Наталя Мамченко
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