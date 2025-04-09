Галина Третьякова внесла доработанный законопроект об ограничении выплаты пенсий работающим прокурорам и не только

В доработанной редакции говорится о том, что пенсия, назначенная в соответствии с законами о государственной службе, о прокуратуре и прочим, в период работы на должностях, которые дают право на назначение пенсии или ежемесячного пожизненного денежного содержания в соответствии с законами о прокуратуре, государственной службе или о судоустройстве и статусе судей, лицам, не имеющим права на назначение «обычной» пенсии, не выплачивается.

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Комитет Верховной Рады по вопросам социальной политики рекомендовал парламенту принять за основу законопроект 12278 о пенсионном обеспечении работников прокуратуры, подготовленный к повторному первому чтению. Напомним, в середине марта депутаты отправили его на доработку.

В частности, при подготовке к повторному рассмотрению учтены предложения главы Комитета Галины Третьяковой.

А именно, в доработанной редакции законопроекта предлагается установить, что пенсия, назначенная в соответствии с законами «О государственной службе», «О прокуратуре», «О статусе народного депутата Украины», «О научной и научно-технической деятельности», в период работы на должностях, которые дают право на назначение пенсии или ежемесячного пожизненного денежного содержания на условиях, предусмотренных законами «О прокуратуре», «О государственной службе», «О судоустройстве и статусе судей», лицам, не имеющим права на назначение пенсии в соответствии с Законом «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», не выплачивается.

Также, как указано в заключении комитета, пенсия, назначенная в соответствии с этой статьей (кроме лиц с инвалидностью I и II групп, лиц с инвалидностью вследствие войны III группы и участников боевых действий, лиц, на которых распространяется действие пункта 1 статьи 10 Закона «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты»), в период работы на должностях, которые дают право на назначение пенсии или ежемесячного пожизненного денежного содержания в порядке и на условиях, предусмотренных этой статьей, законами «О государственной службе», «О судоустройстве и статусе судей», лицам, имеющим право на назначение пенсии в соответствии с Законом «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», выплачивается в размере, исчисленном в соответствии с Законом «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании».

Сам текст доработанного законопроекта пока не опубликован.

Комитет указал, что целью законопроекта является изменение условий назначения пенсий прокурорам и применение единых оснований для их перерасчета.

Законопроектом предлагается внести изменения в Закон «О прокуратуре», которыми предусмотреть следующее:

пенсии за выслугу лет в соответствии со статьей 86 Закона «О прокуратуре» назначаются и выплачиваются после увольнения лица с должностей, которые дают право на назначение пенсии по этой статье;

прокурорам, которым установлена инвалидность в соответствии с законодательством, пенсия по инвалидности назначается в соответствии с Законом «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании»;

назначение (перерасчет) пенсии, выплата, приостановление и возобновление выплаты пенсий осуществляются в соответствии с этим Законом и Законом «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», обжалование решения о назначении (перерасчете) пенсии или об отказе в назначении (перерасчете) пенсии осуществляется в соответствии с Законом «Об административной процедуре» с учетом особенностей, определенных этим Законом и Законом «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании»;

пенсия, назначенная в период работы на должностях, которые дают право на назначение пенсии/ежемесячного пожизненного денежного содержания в порядке и на условиях, предусмотренных этой статьей, законами «О государственной службе», «О судоустройстве и статусе судей», лицам, имеющим право на назначение пенсии в соответствии с Законом «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», выплачивается в размере, исчисленном в соответствии с Законом «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании»;

пенсия, назначенная в соответствии с этой статьей, в период работы на должностях, которые дают право на назначение пенсии/ежемесячного пожизненного денежного содержания на условиях, предусмотренных этой статьей, законами Украины «О государственной службе», «О судоустройстве и статусе судей», лицам, не имеющим права на назначение пенсии в соответствии с Законом «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», не выплачивается;

после увольнения с должностей, которые дают право на назначение пенсии в соответствии со статьей 86 Закона «О прокуратуре», выплата пенсии возобновляется;

пенсии, назначенные в соответствии с этим Законом, ежегодно с 1 марта пересчитываются с учетом роста денежных доходов населения в Украине и роста потребительских цен и применения коэффициента увеличения, который определяется в соответствии с абзацами вторым и третьим части второй статьи 42 Закона «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании»;

уточняется, что к выслуге лет, дающей право на пенсию в соответствии с этой статьей, засчитывается время работы в научных учреждениях и образовательных заведениях Офиса Генерального прокурора; военная служба, половина срока получения высшего юридического образования по дневной форме обучения в учреждениях высшего образования.

А также уточнено, что право на пенсию за выслугу лет имеют лица, которые непосредственно перед обращением за назначением такой пенсии работают в научных учреждениях и образовательных заведениях Офиса Генерального прокурора.

Законопроект предусматривает, что изменения в Закон «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» могут вноситься исключительно законами о внесении изменений в Закон «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании».

Кроме того, предложено предоставить Пенсионному фонду Украины статус центрального органа исполнительной власти со специальным статусом.

Законопроект поручает Кабмину совместно с центральными органами правоохранительных органов до 1 декабря 2025 года разработать законодательные предложения по унификации подходов к определению денежного обеспечения/заработной платы прокурорам, в частности прокурорам Специализированной антикоррупционной прокуратуры, и служащим правоохранительных органов.

Автор: Наталя Мамченко

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