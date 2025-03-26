Депутаты отправили на доработку законопроект, которым предлагается выплачивать прокурорам пенсию за выслугу лет только после увольнения из прокуратуры

Законопроект Третьяковой, предлагающий ряд изменений в пенсионном обеспечении прокуроров, отправили на доработку.

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Верховная Рада решила отправить на доработку законопроект о пенсионном обеспечении работников прокуратуры №12278. Инициатором законопроекта выступила председатель комитета по вопросам социальной политики Галина Третьякова.

За основу этот законопроект поддержали 223 депутата, а решение направить его на повторное первое чтение – 229 народных избранников.

В этом проекте Галина Третьякова предлагает, в отличие от действующего порядка пенсионного обеспечения работников прокуратуры, выплачивать пенсию за выслугу лет только после увольнения лица из органов прокуратуры.

Кроме того, ее законопроектом не предусмотрено установление отдельных льготных условий перерасчета назначенных пенсий, например, в связи с ростом заработной платы действующих работников прокуратуры.

«Перерасчет пенсий, назначенных в соответствии с этим законом, будет проводиться на общих основаниях ежегодно с 1 марта с учетом роста денежных доходов населения в Украине и роста потребительских цен на коэффициент увеличения, который определяется в соответствии с Законом Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» в порядке и на условиях, определенных Кабинетом Министров Украины», отмечают инициаторы законопроекта.

Офис Генерального прокурора предоставил замечания к законопроекту, в частности, относительно недопустимости:

переноса положений законодательства о пенсионном обеспечении прокуроров из профильного Закона «О прокуратуре» в Закон «О пенсионном обеспечении»;

введения требования о назначении пенсии после увольнения из органов прокуратуры;

установления новых правил перерасчета пенсии за выслугу лет прокурорам.

Как отмечает Офис Генпрокурора, требование о перерасчете пенсий прокурорам в порядке, установленном Кабинетом Министров, предусматривалось в Законе «О прокуратуре», однако было признано неконституционным (решение КСУ от 13.12.2019 № 7-(ІІ)/2019). Повторное введение правового регулирования, признанного неконституционным, дает основания утверждать о нарушении конституционных предписаний, согласно которым законы и другие нормативно-правовые акты принимаются на основе Конституции Украины и должны соответствовать ей.

Автор: Наталя Мамченко

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