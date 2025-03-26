OpenAI представила для ChatGPT бесплатный генератор изображений на базе GPT-4o

OpenAI вводит новую возможность генерации изображений прямо в ChatGPT.

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Компания OpenAI представила обновления возможностей генерации изображений в ChatGPT. Новая функция работает на базе модели GPT-4o и будет доступна в ближайшее время для пользователей ChatGPT Plus, Pro, Team, а также для бесплатных пользователей.

Новая функция опирается на большую мультимодальную языковую модель GPT-4o. Она понимает контекст, сложные инструкции, взаимодействия объектов и даже создает текстовые надписи без артефактов.

ChatGPT умел генерировать изображение с помощью нейросети Dall-E 3. Однако обновленная функция работает гораздо лучше и точнее.

Лимиты для бесплатных пользователей останутся такими же, как у DALL-E, то есть три изображения в день. Доступ к DALL-E по-прежнему возможен через пользовательский интерфейс ChatGPT.

Использование GPT-4o позволяет ИИ работать с любыми типами данных – текстом, изображениями, аудио и видео. Кроме того, Sora получила ключевое улучшение, заключающееся в корректном соотношении атрибутов и объектов.

Пользователи также заметят улучшение в рисовании текста, что позволяет генерировать текст без ошибок. В существующих инструментах для генерации изображений текст часто искажался и достижение качественного рендеринга в этом смысле являлось серьезной проблемой, потому что даже небольшие ошибки в заголовках или текстовых элементах могут сделать изображение совершенно непригодным.

Система также употребляет необычный способ генерации. Изображения создаются последовательно, слева и сверху вниз, а не полностью, как это происходит в DALL-E.

Команда OpenAI подчеркнула, что система обладает надежными средствами защиты для предотвращения злоупотреблений: инструмент препятствует удалению водяных знаков, блокирует создание сексуальных подделок и отклоняет запросы на генерацию CSAM.

Новая система генерации изображений OpenAI не содержит визуальных водяных знаков или индикаторов, указывающих на то, что изображения созданы искусственным интеллектом. Однако все сгенерированные изображения будут иметь стандартные метаданные C2PA, обозначающие их как созданные OpenAI.

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