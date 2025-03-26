OpenAI презентувала для ChatGPT безплатний генератор зображень на базі GPT-4o

OpenAI впроваджує нову можливість генерації зображень прямо в ChatGPT.

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Компанія OpenAI представила велике оновлення можливостей генерації зображень у ChatGPT. Нова функція працює на базі моделі GPT-4o і буде доступна усім найближчим часом для користувачів ChatGPT Plus, Pro, Team, а також для безплатних користувачів.

Нова функція спирається на мультимодальну велику мовну модель GPT-4o. Вона розуміє контекст, складні інструкції, взаємодії об'єктів та навіть генерує текстові написи без артефактів.

ChatGPT і раніше умів генерувати зображення за допомогою нейромережі Dall-E 3. Однак оновлена ​​функція працює набагато краще і точніше.

Ліміти для безкоштовних користувачів залишаться такими ж, як у DALL-E, тобто три зображення на день. Доступ до DALL-E, як і раніше, можливий через інтерфейс користувача ChatGPT.

Використання GPT-4o дозволяє ШІ працювати з будь-якими типами даних - текстом, зображеннями, аудіо та відео. Крім того, Sora отримала ключове покращення, яке полягає в коректному співвідношенні атрибутів та об'єктів.

Користувачі також помітять поліпшення у малюванні тексту, що дозволяє генерувати на зображеннях текст без помилок. У існуючих інструментах для генерації зображень текст часто спотворювався і досягнення якісного рендерингу в цьому сенсі було серйозною проблемою, тому що навіть невеликі помилки в заголовках або текстових елементах можуть зробити зображення цілком непридатним.

Система також використовує нестандартний метод генерації. Зображення створюються послідовно, ліворуч і зверху вниз, а не повністю, як це відбувається в DALL-E.

Команда OpenAI наголосила, що система має надійні засоби захисту для запобігання зловживанням: інструмент перешкоджає видаленню водяних знаків, блокує створення сексуальних підробок і відхиляє запити на генерацію CSAM.

Нова система генерації зображень OpenAI не містить візуальних водяних знаків або індикаторів, що вказують на те, що зображення створені штучним інтелектом. Однак усі згенеровані зображення матимуть стандартні метадані C2PA, що позначатимуть їх як створені OpenAI.

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