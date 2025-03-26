Під Харковом росіяни атакували притулок для евакуйованих тварин

Російський дрон завдав удару по притулку для свійських тварин у передмісті Харкова.

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Російські війська завдали удару безпілотником по притулку для свійських евакуйованих тварин у передмісті Харкова. За даними Харківської окружної прокуратури, у результаті атаки приміщення притулку зазнали значних пошкоджень.

У притулку перебувають рятовані тварини, зокрема коні, вівці, кози та свині, які були евакуйовані з таких населених пунктів, як Авдіївка, Покровськ, Вовчанськ, Куп'янськ та інші. На щастя, жодна з тварин не постраждала.

Прокуратура Харківської області розпочала досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, передбаченого частиною 1 статті 438 Кримінального кодексу України. Слідчі органи та правоохоронці продовжують працювати над документуванням воєнних злочинів, вчинених російськими військовими.

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