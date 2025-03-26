Под Харьковом россияне атаковали приют для эвакуированных животных

Российский дрон нанес удар по приюту для домашних животных в пригороде Харькова.

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Российские войска нанесли удар беспилотником по приюту для домашних эвакуированных животных в пригороде Харькова. По данным Харьковской окружной прокуратуры, в результате атаки помещения приюта получили значительные повреждения.

В приюте находятся спасенные животные, в частности лошади, овцы, козы и свиньи, которые были эвакуированы из таких населенных пунктов, как Авдеевка, Покровск, Волчанск, Купянск и другие. К счастью, ни одно из животных не пострадало.

Прокуратура Харьковской области начала досудебное расследование по факту совершения военного преступления, предусмотренного частью 1 статьи 438 Уголовного кодекса Украины. Следственные органы и правоохранители продолжают работать над документированием военных преступлений, совершенных российскими военными.

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