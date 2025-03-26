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Депутати відправили на доопрацювання законопроект, яким пропонується платити прокурорам пенсію за вислугу років лише після звільнення з прокуратури

16:00, 26 березня 2025
Законопроект Третьякової, яка пропонує низку змін у пенсійному забезпеченні прокурорів, відправили на доопрацювання.
Депутати відправили на доопрацювання законопроект, яким пропонується платити прокурорам пенсію за вислугу років лише після звільнення з прокуратури
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Верховна Рада вирішила відправити на доопрацювання законопроект щодо пенсійного забезпечення працівників прокуратури №12278. Ініціатором законопроекту виступила голова комітету з питань соціальної політики Галина Третьякова.

За основу цей законопроект підтримали 223 депутатів, а рішення направити його на повторне перше читання – 229 народних обранців.

У цьому проекті Галина Третьякова пропонує, на відміну від діючого порядку пенсійного забезпечення працівників прокуратури, я виплачувати пенсію за вислугу років лише після звільнення особи з органів прокуратури.

Крім того, її законопроектом не передбачено встановлення окремих пільгових умов проведення перерахунку призначених пенсій, наприклад, у зв’язку із зростанням заробітної плати діючих працівників прокуратури.

«Перерахунки пенсій, призначені згідно із цим законом, проводитимуться на загальних підставах щороку з 1 березня із урахуванням зростання грошових доходів населення в Україні та зростання споживчих цін на коефіцієнт збільшення, що визначається відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» у порядку та на умовах, визначених Кабінетом Міністрів України», зазначають ініціатори законопроекту.

Офіс Генерального прокурора надав зауваження до законопроекту, зокрема, щодо неприпустимості:

  • перенесення положень законодавства про пенсійне забезпечення прокурорів із профільного Закону «Про прокуратуру» до Закону «Про пенсійне забезпечення»;
  • запровадження вимоги про призначення пенсії після звільнення з органів прокуратури;
  • встановлення нових правил перерахунку пенсії за вислугу років прокурорам.

Як зазначає Офіс Генпрокурора, вимога про перерахунок пенсій прокурорам у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів, передбачалась у Законі «Про прокуратуру», проте була визнана неконституційною (рішення КСУ від 13.12.2019 № 7-(ІІ)/2019). Повторне запровадження правового регулювання, яке визнано неконституційним, дає підстави стверджувати про порушення конституційних приписів, згідно з якими закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй.

Автор: Наталя Мамченко

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