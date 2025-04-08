В Верховной Раде взялись за нарушения ТЦК — как будет работать созданная следственная комиссия

Глава ВСК Александр Бакумов заявил, что временная следственная комиссия будет изучать конкретные факты нарушений со стороны ТЦК, будет приглашать лиц для объяснений и назначать экспертизы.

Фото: ukrmilitary.com

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Член парламентского комитета по вопросам правоохранительной деятельности Александр Бакумов сообщил, что в Верховной Раде была создана временная следственная комиссия для расследования возможных нарушений законодательства при обороне государства. Она будет заниматься изучением вопросов по нарушениям в ТЦК. Об этом глава ВСК сказал в комментарии «Телеграфу».

Нардеп напомнил, что парламентские органы выполняют контрольную функцию, но не могут заменять собой правоохранительные органы или быть органом досудебного расследования или судом. Следственная комиссия имеет классические полномочия: изучение конкретных фактов нарушений, приглашение лиц для объяснений, назначение экспертиз. И все эти материалы по результатам их сбора могут направляться в органы правопорядка для принятия решений в соответствии с их компетенцией.

«На фоне всех этих собранных фактов можно делать выводы, которые голосуются сначала в следственной комиссии, а потом в Верховной Раде в виде постановления. И это уже политический результат», — подчеркнул он.

Говоря о политических последствиях, Бакумов заявил, что в отчете может быть направление материалов в органы правопорядка.

«И органы правопорядка должны принять меры: внести сведения в ЕРДР, начать уголовное производство, брать факты и свидетельства, которые установлены на заседаниях следственной комиссии, прикреплять их к материалам уголовного производства. Кабмин может принимать акты (и так реагировать), привлекать к дисциплинарной ответственности, накладывать взыскания», — сказал нардеп.

Он добавил, что если говорить о классическом парламентском методе, то это вопрос доверия к Кабмину, министру обороны и всем другим субъектам, которых назначает и увольняет Верховная Рада.

«Это уже политический инструмент ответственности по результатам парламентского контроля, в том числе», — резюмировал Бакумов.

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