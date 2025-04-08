У Верховній Раді взялася за порушення ТЦК — як працюватиме створена слідча комісія

Голова ТСК Олександр Бакумов заявив, що тимчасова слідча комісія вивчатиме конкретні факти порушень з боку ТЦК, запрошуватиме осіб для пояснень та призначатиме експертизи.

Фото: ukrmilitary.com

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Член парламентського комітету з питань правоохоронної діяльності Олександр Бакумов повідомив, що у Верховній Раді була створена тимчасова слідча комісія з розслідування можливих порушень законодавства при обороні держави. Вона займатиметься вивченням питань щодо порушень в ТЦК. Про це голова ТСК сказав у коментарі «Телеграфу».

Нардеп нагадав, що парламентські органи виконують контрольну функцію, але не можуть підміняти собою правоохоронні органи чи бути органом досудового розслідування чи судом. Слідча комісія має класичні повноваження: вивчення конкретних фактів порушень, запрошення осіб для пояснень, призначення експертиз. І ці всі матеріали за результатами їх зібрання, можуть направлятися до органів правопорядку для прийняття рішень відповідно до їх компетенцій.

«На фоні цих всіх зібраних фактів можна виходити до висновків, які голосуються спочатку в слідчій комісії, а потім у Верховній Раді у вигляді постанови. І це вже є політичний наслідок», — наголосив він.

Говорячи про політичні наслідки, Бакумов заявив, що у звіті може бути направлення матеріалів до органів правопорядку.

«І органи правопорядку мають вжити заходів: внести відомості до ЄРДР, почати кримінальне провадження, брати факти і свідчення, які встановлені в засіданнях слідчої комісії, долучати їх до матеріалів кримінального провадження. Кабмін може ухвалювати акти (і так реагувати), притягувати до дисциплінарної відповідальності, накладати стягнення», — сказав нардеп.

Він додав, якщо говорити про класичний парламентський метод, то це питання довіри до Кабміну, міністра оборони й всіх інших суб'єктів, яких призначає і звільняє Верховна Рада.

«Це вже політичний інструмент відповідальності за результатами парламентського контролю, в тому числі», — резюмував Бакумов.

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