У Держпраці пояснили, що не вважається мобінгом

Вимоги роботодавця щодо належного виконання працівником трудових обов'язків не вважаються мобінгом.

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Державна служба з питань праці пояснює, що не вважається мобінгом на роботі.

Вимоги роботодавця до працівника щодо належного виконання працівником трудових обов’язків, зміна робочого місця, посади працівника або розміру оплати праці в порядку, встановленому законодавством, колективним або трудовим договором, не будуть вважатися мобінгом (цькуванням).

З метою уникнення непорозумінь в трудовому колективі та вживаючи заходів щодо недопущення мобінгу роботодавцям слід належним чином виконувати норми статті 29 Кодексу законів про працю України.

До початку роботи роботодавець зобов’язаний в узгоджений із працівником спосіб поінформувати працівника про:

1) місце роботи (інформація про роботодавця, у тому числі його місцезнаходження), трудову функцію, яку зобов’язаний виконувати працівник (посада та перелік посадових обов’язків), дату початку виконання роботи;

2) визначене робоче місце, забезпечення необхідними для роботи засобами;

3) права та обов’язки, умови праці;

4) наявність на робочому місці небезпечних і шкідливих виробничих факторів, які ще не усунуто, та можливі наслідки їх впливу на здоров’я, а також про право на пільги і компенсації за роботу в таких умовах відповідно до законодавства і колективного договору – під підпис; тощо.

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