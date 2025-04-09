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В Гоструда объяснили, что не считается моббингом

07:53, 9 апреля 2025
Требования работодателя по надлежащему исполнению работником трудовых обязанностей не считаются моббингом.
В Гоструда объяснили, что не считается моббингом
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Государственная служба по вопросам труда объясняет, что не считается моббингом на работе.

Требования работодателя к работнику относительно надлежащего выполнения работником трудовых обязанностей, смена рабочего места, должности работника или размера оплаты труда в порядке, установленном законодательством, коллективным или трудовым договором, не будут считаться моббингом (травлей).

Во избежание недоразумений в трудовом коллективе и принимая меры по недопущению моббинга работодателям следует должным образом выполнять нормы статьи 29 Кодекса законов о труде Украины.

До начала работы работодатель обязан в согласованный с работником способ проинформировать работника о:

1) месте работы (информация о работодателе, в том числе его местонахождение), трудовую функцию, которую обязан выполнять работник (должность и перечень должностных обязанностей), дату начала выполнения работы;

2) определенном рабочем месте, обеспечении необходимыми для работы средствами;

3) правах и обязанностях, условиях труда;

4) наличии на рабочем месте опасных и вредных производственных факторов, которые еще не устранены, и возможных последствиях их влияния на здоровье, а также о праве на льготы и компенсации за работу в таких условиях в соответствии с законодательством и коллективным договором – под подпись; и т.д.

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