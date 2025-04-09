Галина Третьякова внесла доопрацьований законопроект щодо обмеження виплати пенсій працюючим прокурорам і не тільки

У доопрацьованій редакції йдеться про те, що пенсія, призначена відповідно до законів про держслужбу, про прокуратуру тощо, у період роботи на посадах, які дають право на призначення пенсії чи щомісячного довічного грошового утримання відповідно до законів про прокуратуру, державну службу чи про судоустрій і статус суддів, особам, які не мають права на призначення «звичайної» пенсії, не виплачується.

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Комітет Верховної Ради з питань соціальної політики рекомендував парламенту прийняти за основу законопроект 12278 щодо пенсійного забезпечення працівників прокуратури, підготовлений на повторне перше читання. Нагадаємо, у середині березня депутати відправили його на доопрацювання.

Зокрема при підготовці до повторного розгляду враховані пропозиції голови Комітету Галини Третьякової.

А саме, у доопрацьованій редакції законопроекту пропонується встановити, що пенсія, призначена відповідно до законів «Про державну службу», «Про прокуратуру», «Про статус народного депутата України», «Про наукову і науково-технічну діяльність», у період роботи на посадах, які дають право на призначення пенсії чи щомісячного довічного грошового утримання на умовах, передбачених законами «Про прокуратуру», «Про державну службу», «Про судоустрій і статус суддів», особам, які не мають права на призначення пенсії відповідно до Закону «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», не виплачується.

Також, як зазначено у висновку комітету, пенсія, призначена відповідно до цієї статті (крім осіб з інвалідністю I та II груп, осіб з інвалідністю внаслідок війни III групи та учасників бойових дій, осіб, на яких поширюється дія пункту 1 статті 10 Закону «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»), у період роботи на посадах, які дають право на призначення пенсії чи щомісячного довічного грошового утримання у порядку та на умовах, передбачених цією статтею, законами «Про державну службу», «Про судоустрій і статус суддів», особам, які мають право на призначення пенсії відповідно до Закону «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», виплачується в розмірі, обчисленому відповідно до Закону «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».

Сам текст доопрацьованого законопроекту поки не опубліковано.

Комітет вказав, що метою законопроекту є зміна умов призначення пенсій прокурорам та застосування єдиних підстав для їх перерахунку.

Законопроектом пропонується внести зміни до Закону «Про прокуратуру», якими передбачити наступне:

пенсії за вислугу років відповідно до статті 86 Закону «Про прокуратуру» призначаються і виплачуються після звільнення особи з посад, які дають право на призначення пенсії за цією статтею;

прокурорам, яким встановлена інвалідність відповідно до законодавства, пенсія по інвалідності призначається відповідно до Закону «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»;

призначення (перерахунок) пенсії, виплата, припинення та поновлення виплати пенсій здійснюються згідно з цим Законом та Законом «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», оскарження рішення про призначення (перерахунок) пенсії або про відмову в призначенні (перерахунку) пенсії здійснюються відповідно до Закону «Про адміністративну процедуру» з урахуванням особливостей, визначених цим Законом та Законом «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»;

пенсія, призначена у період роботи на посадах, які дають право на призначення пенсії/щомісячного довічного грошового утримання у порядку та на умовах, передбачених цією статтею, законами «Про державну службу», «Про судоустрій і статус суддів», особам, які мають право на призначення пенсії відповідно до Закону «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», виплачується в розмірі, обчисленому відповідно до Закону «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»;

пенсія, призначена відповідно до цієї статті, у період роботи на посадах, які дають право на призначення пенсії/ щомісячного довічного грошового утримання на умовах, передбачених цією статтею, законами України «Про державну службу», «Про судоустрій і статус суддів» особам, які не мають права на призначення пенсії відповідно до Закону «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», не виплачується;

після звільнення з посад, що дають право на призначення пенсії відповідно до статті 86 Закону «Про прокуратуру», виплата пенсії поновлюється;

пенсії, призначені згідно з цим Законом, щороку з 1 березня перераховуються з урахуванням зростання грошових доходів населення в Україні та зростання споживчих цін та застосування коефіцієнта збільшення, що визначається відповідно до абзаців другого і третього частини другої статті 42 Закону «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»;

уточнюється, що до вислуги років, що дає право на пенсію згідно з цією статтею, зараховується час роботи у наукових установах та закладах освіти Офісу Генерального прокурора; військова служба, половина строку здобуття вищої юридичної освіти за денною формою здобуття освіти в закладах вищої освіти.

А також уточнено, що право на пенсію за вислугу років мають особи, які безпосередньо перед зверненням за призначенням такої пенсії працюють в наукових установах та закладах освіти Офісу Генерального прокурора.

Законопроект передбачає, що зміни до Закону «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» можуть вноситися виключно законами про внесення змін до Закону «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».

Крім того, запропоновано надати Пенсійному фонду України статус центрального органу виконавчої влади зі спеціальним статусом.

Законопроект доручає Кабміну разом із центральними органами правоохоронних органів до 1 грудня 2025 року напрацювати законодавчі пропозиції з уніфікації підходів до визначення грошового забезпечення/заробітної плати прокурорам, зокрема, прокурорам Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, та службовцям правоохоронних органів.

Автор: Наталя Мамченко

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