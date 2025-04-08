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Украина сформировала свою позицию по соглашению с США о полезных ископаемых — Андрей Сибига

19:39, 8 апреля 2025
Андрей Сибига подчеркнул, что Украина выработала свою позицию и видение относительно текста будущего соглашения.
Украина сформировала свою позицию по соглашению с США о полезных ископаемых — Андрей Сибига
Фото: lb.ua
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Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил, что страна уже выработала свою позицию по соглашению с США о полезных ископаемых и формирует группу, которая поедет на переговоры в Вашингтон. Об этом он сказал в комментарии «Укринформу».

«С украинской стороны будет финализирован состав переговорной группы, которая в ближайшее время отправится в Вашингтон для предметного обсуждения предложенного американской стороной текста соглашения. Мы уже выработали свою позицию, а также свое видение относительно текста будущего соглашения», — сказал Сибига.

Он отметил, что будущее соглашение должно быть взаимовыгодным, соответствовать интересам обеих сторон, а также не должно противоречить курсу Украины на евроинтеграцию.

«Это одна из принципиальных позиций для украинской стороны», — подчеркнул министр.

Сибига также подтвердил, что будет выбрана одна из ведущих юридических компаний, которая будет сопровождать переговорный процесс.

Он также добавил, что в состав делегации, которая поедет в Вашингтон, будет включен представитель МИД Украины.

Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что на переговорах с США по соглашению о полезных ископаемых Украину будет представлять юридическая компания. На данный момент продолжается подбор компании.

Кроме того, министр экономики Юлия Свириденко сообщила, что юридическая фирма для заключения стратегического соглашения с США о распределении критически важных природных ресурсов еще не выбрана, но должна быть определена на этой неделе

Напомним, глава американского министерства финансов Скотт Бессент заявил, что США на этой неделе ожидают визита технической команды Украины для обсуждения и подписания соглашения о полезных ископаемых.

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США Украина

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