США ввели против Китая тарифы до 125%

Соединенные Штаты объявили о повышении пошлин на китайские товары до 125%.

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Президент США Дональд Трамп распорядился повысить тарифы для Китая до 125%, «учитывая неуважение, которое Китай продемонстрировал к мировым рынкам».

«В связи с отсутствием уважения, которое Китай демонстрирует по отношению к мировым рынкам, я объявляю о повышении пошлин на китайские товары до 125%, вступающем в силу немедленно.

Надеюсь, что в ближайшем будущем Китай осознает: времена, когда он обманывал США и другие страны, подошли к концу. Такая практика более недопустима и неустойчива», – заявил Трамп.

Как мы писали, после введенных президентом США Дональдом Трампом пошлин, Китай объявил, что повысит пошлину на американские товары до 84%.

Как отмечается, Китай сделал такой шаг после того, как последние тарифы Трампа вступили в силу для Пекина, подняв общую ставку, объявленную в этом году, до 104%.

В заявлении Министерства торговли КНР, обнародованном на сайте ведомства, указали:

«У Китая нет другого выбора, как принять законные контрмеры. Китай не хочет торговой войны с Соединенными Штатами, но китайское правительство никогда не будет сидеть, сложа руки и наблюдать, как законным правам и интересам китайского народа наносят ущерб и лишают развития».

Как писала «Судебно-юридическая газета», Трамп анонсировал введение «взаимных пошлин» по всему миру.

В то же время глава Минэкономики Юлия Свириденко отметила, что означают новые пошлины от США для Украины.

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