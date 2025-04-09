Китай в ответ США вводит 84% пошлины на американские товары

Китай ответил 84% пошлинами на американские товары

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После введенных президентом США Дональдом Трампом пошлин, Китай объявил, что повысит пошлину на американские товары до 84%. Как пишет Bloomberg со ссылкой на заявление правительства страны, китайские контрмеры вступают в силу 10 апреля.

Как отмечается, Китай сделал такой шаг после того, как последние тарифы Трампа вступили в силу для Пекина, подняв общую ставку, объявленную в этом году, до 104%.

В заявлении Министерства торговли КНР, обнародованном на сайте ведомства, указали:

«У Китая нет другого выбора, как принять законные контрмеры. Китай не хочет торговой войны с Соединенными Штатами, но китайское правительство никогда не будет сидеть, сложа руки и наблюдать, как законным правам и интересам китайского народа наносят ущерб и лишают развития».

Как писала «Судебно-юридическая газета», Трамп анонсировал введение «взаимных пошлин» по всему миру.

В то же время глава Минэкономики Юлия Свириденко отметила, что означают новые пошлины от США для Украины.

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