Украина получила 1 млрд евро от ЕС за счет замороженных активов России — Шмыгаль

Евросоюз перечислил Украине €1 миллиард в рамках инициативы ERA.

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ЕС перевел Украине 1 млрд евро в рамках инициативы ERA. Об этом сообщил Премьер-министр Денис Шмыгаль, который отметил, что это третий транш в рамках инициативы G7, обеспеченный доходами от замороженных российских активов. В целом по программе ERA европейские союзники предоставили Украине 5 млрд евро.

Средства планируют направить на приоритетные расходы госбюджета.

«Отметил на встрече, что наш приоритет — полная конфискация замороженных российских суверенных активов, которые должны быть использованы как ресурс для восстановления Украины. Мы уделили этому вопросу особое внимание», — отметил Шмыгаль.

Также Украина получила от Евросоюза 3,5 млрд евро в рамках Ukraine Facility.

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