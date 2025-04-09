Україна отримала 1 млрд євро від ЄС за рахунок заморожених активів Росії – Шмигаль

Євросоюз перерахував Україні €1 мільярд у межах ініціативи ERA.

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ЄС перерахував Україні 1 млрд євро у межах ініціативи ERA. Про це оголосив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, який вказав, що це третій транш в межах ініціативи G7, забезпечений доходами від заморожених російських активів. Загалом за програмою ERA європейські союзники надали Україні 5 млрд євро.

Кошти планують спрямувати на пріоритетні видатки держбюджету.

«Наголосив на зустрічі, що наш пріоритет — повна конфіскація заморожених російських суверенних активів, які мають бути використані як ресурс для відбудови України. Приділили цьому питанню окрему увагу», - вказав Шмигаль.

Також Україна отримала від Євросоюзу 3,5 млрд євро в межах Ukraine Facility.

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