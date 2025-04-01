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Україна отримала від Євросоюзу 3,5 млрд євро в межах Ukraine Facility

16:11, 1 квітня 2025
Україна отримала черговий транш у розмірі 3,5 млрд євро від ЄС у межах програми Ukraine Facility.
Україна отримала від Євросоюзу 3,5 млрд євро в межах Ukraine Facility
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До України надійшли €3,5 млрд від Європейського Союзу в межах інструменту Ukraine Facility, повідомляє Міністерство фінансів.

"Це перший транш фінансової підтримки, який Україна отримала у 2025 році. Він став можливим завдяки виконанню 13 індикаторів, передбачених Планом України на четвертий квартал 2024 року", – повідомляє Мінфін.

Міністерка економіки Юлія Свириденко розповіла, що з отриманих 3,5 млрд євро: 3,1 млрд – пільгові кредити, 400 млн – грантові кошти. Ці кошти допоможуть покрити важливі та пріоритетні бюджетні видатки. 

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що ці кошти допоможуть Україні і надалі підтримувати макроекономічну стабільність.

"Єврокомісія відзначила відданість нашої країни впровадженню реформ на шляху до повноправного членства в ЄС. А загальна фінансова допомога в межах механізму Ukraine Facility вже досягла 19,6 млрд євро", - написав Шмигаль у Телеграм.

Нагадаємо, раніше «Судово-юридична газета» публікувала перелік реформ стосовно судової гілки влади для України на 2025 рік, які визначила Єврокомісія. Також реформи визначаються у Плані Ukraine Facility і у меморандумах з МВФ.

Також ми писали, що на заклик України розблокувати відкриття переговорних кластерів лідери ЄС пообіцяли посилити підтримку реформ в Україні.

 

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