На заклик України розблокувати відкриття переговорних кластерів лідери ЄС пообіцяли посилити підтримку реформ в Україні

Переговорні кластери щодо вступу України до ЄС відкриватимуться по мірі виконання Україною умов – заява саміту.

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Як відомо, Президент Володимир Зеленський заявляв, що членство України в ЄС є важливим елементом економічних гарантій для нашої держави після закінчення війни. Раніше президент Литви Гітанас Науседа запропонував «прискорити вступ України до ЄС» і призначити дату – 1 січня 2030 року. Під час саміту на початку березня цього року лідери ЄС навіть хотіли додати до фінального комюніке «жорстке формулювання», що вступ України до ЄС до 2030 року є важливою гарантією безпеки, але врешті його не додали.

Слід зауважити, що 6 березня Володимир Зеленський на засіданні Європейської ради вказав, що наразі робота над відкриттям переговорних розділів (кластерів) щодо процесу вступу України до ЄС чомусь заблокована. «Наразі робота над кластерами фактично заблокована без будь-яких раціональних причин. Нам потрібен здоровий глузд, нам потрібно розблокувати роботу над кластерами, і це можна зробити на рівні керівництва» – зазначив тоді Президент.

20 березня Президент Зеленський під час свого онлайн-виступу у засіданні Європейської ради також закликав партнерів докласти зусиль, щоб розблокувати переговорний процес про вступ України до ЄС.

«Прикро про це говорити, але певний тиск потрібен і в самій Європі, щоб гарантувати, що все обіцяне насправді відбувається. Я маю на увазі переговори про вступ України до ЄС та розв’язання деяких базових питань для європейської єдності.

Це просто не по-європейськи, коли одна людина блокує рішення, які важливі для всього континенту або які вже були узгоджені. Україна виконала вимоги, але зараз є серйозні труднощі з відкриттям першого і, звичайно, інших переговорних кластерів щодо вступу України до ЄС. Європейські зусилля, які мали б сприяти більшій безпеці та миру, також постійно гальмуються.

І я вважаю, що це неправильно. Європа мусить мати спосіб запобігати окремим учасникам блокувати те, що потрібне для всіх… Європі потрібна швидкість в ухваленні рішень і чіткі інструменти для захисту від непотрібних блокувань» – підкреслив він.

Врешті лідери ЄС 20 березня в Брюсселі затвердили спільну заяву, в якій зазначили, що «Європейський союз посилить підтримку реформ України на її шляху до членства в ЄС».

«Європейський союз підкреслює важливість прогресу в переговорному процесі відповідно до підходу, заснованого на заслугах, відкриваючи кластери в міру виконання умов, починаючи з кластера основоположних принципів якомога швидше», – йдеться в заяві за підсумками засідання Європейської ради.

Нагадаємо, раніше «Судово-юридична газета» публікувала перелік реформ стосовно судової гілки влади для України на 2025 рік, які визначила Єврокомісія. Також реформи визначаються у Плані Ukraine Facility і у меморандумах з МВФ.

Автор: Наталя Мамченко

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