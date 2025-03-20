На призыв Украины разблокировать открытие переговорных кластеров лидеры ЕС пообещали усилить поддержку реформ в Украине

Переговорные кластеры по вступлению Украины в ЕС будут открываться по мере выполнения Украиной условий – заявление саммита.

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Как известно, Президент Владимир Зеленский заявлял, что членство Украины в ЕС является важным элементом экономических гарантий для нашей страны после окончания войны. Ранее президент Литвы Гитанас Науседа предложил «ускорить вступление Украины в ЕС» и назначить дату – 1 января 2030 года. Во время саммита в начале марта этого года лидеры ЕС даже хотели добавить в финальное коммюнике «жесткую формулировку» о том, что вступление Украины в ЕС до 2030 года является важной гарантией безопасности, но в итоге ее не включили.

Следует отметить, что 6 марта Владимир Зеленский на заседании Европейского совета указал, что работа над открытием переговорных разделов (кластеров) по процессу вступления Украины в ЕС по каким-то причинам заблокирована. «На данный момент работа над кластерами фактически заблокирована без каких-либо рациональных причин. Нам нужен здравый смысл, нам нужно разблокировать работу над кластерами, и это можно сделать на уровне руководства», – отметил тогда Президент.

20 марта Президент Зеленский во время своего онлайн-выступления на заседании Европейского совета также призвал партнеров приложить усилия, чтобы разблокировать переговорный процесс о вступлении Украины в ЕС.

«Печально об этом говорить, но определенное давление нужно и в самой Европе, чтобы гарантировать, что все обещанное действительно происходит. Я имею в виду переговоры о вступлении Украины в ЕС и решение некоторых базовых вопросов для европейского единства.

Это просто не по-европейски, когда один человек блокирует решения, важные для всего континента или уже согласованные. Украина выполнила требования, но сейчас есть серьезные трудности с открытием первого и, конечно, других переговорных кластеров по вступлению Украины в ЕС. Европейские усилия, которые должны способствовать большей безопасности и миру, также постоянно тормозятся.

И я считаю, что это неправильно. Европа должна иметь способ предотвращать блокирование отдельными участниками того, что нужно всем… Европе нужна скорость в принятии решений и четкие инструменты для защиты от ненужных блокировок», – подчеркнул он.

В итоге лидеры ЕС 20 марта в Брюсселе утвердили совместное заявление, в котором отметили, что «Европейский союз усилит поддержку реформ Украины на ее пути к членству в ЕС». «Европейский союз подчеркивает важность прогресса в переговорном процессе в соответствии с подходом, основанным на заслугах, открывая кластеры по мере выполнения условий, начиная с кластера основополагающих принципов как можно скорее», – говорится в заявлении по итогам заседания Европейского совета.

Напомним, ранее «Судебно-юридическая газета» публиковала перечень реформ относительно судебной власти для Украины на 2025 год, определенный Еврокомиссией. Также реформы прописаны в Плане Ukraine Facility и в меморандумах с МВФ.

Автор: Наталя Мамченко

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