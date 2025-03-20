В Киеве мужчина открыл стрельбу в страховой компании, а затем прыгнул с моста

Мужчина на транспортном средстве доехал до одного из мостов столицы, покинул автомобиль и совершил самоубийство.

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В Киеве произошла стрельба в офисном здании в Подольском районе столицы. Впоследствии мужчина совершил самоубийство.

Как сообщили в полиции, около 13:00 20 марта поступила информация о стрельбе в офисном здании. По предварительным данным, в помещение зашел 39-летний мужчина, который несколько раз выстрелил из оружия в сотрудницу компании, после чего скрылся с места преступления. В соцсетях указали, что стрельба произошла в страховой компании.

В результате происшествия женщина была доставлена в медицинское учреждение с ранениями лица и тела.

Далее, по информации правоохранителей, мужчина на транспортном средстве доехал до одного из мостов столицы, покинул автомобиль и совершил самоубийство, прыгнув с Северного моста в Днепр.

Тело мужчины из реки достали сотрудники ГСЧС в 50 метрах от берега. В настоящее время его осматривает судебно-медицинский эксперт.

Решается вопрос о правовой квалификации происшествия.

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