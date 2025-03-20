Зеленский: Тема юрисдикции Крыма не поднималась в разговоре с Трампом — это украинская территория

Владимир Зеленский заявил, что не обсуждал с Дональдом Трампом признание Крыма по российской территории.

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не обсуждал с президентом США Дональдом Трампом тему юрисдикции Крыма. Об этом глава государства сообщил во время пресс-конференции с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере в Осло.

Так, президента спросили, обсуждал ли он этот вопрос с американским лидером, поскольку утверждается, что Трамп якобы размышляет о признании Крыма российской территорией как способе завершить войну.

«Что касается вашего вопроса о Крыме, украинском полуострове Крым, Трамп со мной этот вопрос не поднимал. Когда-то говорили с ним о Крыме ещё в марте в Нью-Йорке. Просто его интересовало, как это выглядит: что в нём, почему украинцы так любят, потому что он слышал, что украинцы очень любят Крым», — сказал Зеленский.

Президент добавил, что без украинцев Крым «умирает», поскольку вся логистика полуострова связана с материковой Украиной, кроме того, там нет туризма уже 11 лет.

«Можно что угодно делать: 5-звездочные отели, много разных построек, но вы не завезёте туда миллионы туристов. Украинцы там отдыхали, потому что это их природа. И с этим ничего никто не делает. Там сейчас у людей нет зарплат, там ничего нет. Просто умирает вся эта природа», — отметил Глава государства.

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