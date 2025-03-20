Зеленский анонсировал встречу Украины и США в Саудовской Аравии 24 марта

Украина подготовит список объектов гражданской инфраструктуры, по которым нельзя будет наносить удары.

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Команды Украины и США встретятся в Саудовской Аравии 24 марта, чтобы продолжить «координацию шагов на пути к миру».

По словам Президента Владимира Зеленского, Украина подготовит список объектов гражданской инфраструктуры, по которым нельзя будет наносить удары, чтобы было четкое понимание того, о чем стороны будут договариваться. Об этом он сказал во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере.

«То есть я не хочу, чтобы было разное понимание того, о чем стороны договорятся. Или, скажем так, дай Бог, стороны договорятся на следующей ближайшей встрече, которая состоится в понедельник в Саудовской Аравии. Будут работать наши технические команды. Насколько я понимаю, структура такова, что встреча состоится между Украиной и Америкой... а затем Америка с Россией», – указал Президент.

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