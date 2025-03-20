Зеленський анонсував зустріч України та США у Саудівській Аравії 24 березня

Україна підготує список об'єктів цивільної інфраструктури, по яких не можна буде завдавати ударів.

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Команди України та США зустрінуться в Саудівській Аравії 24 березня, щоб продовжити «координацію кроків на шляху до миру».

За словами Президента Володимира Зеленського, Україна підготує список об'єктів цивільної інфраструктури, по яких не можна буде завдавати ударів, аби було розуміння про що сторони будуть домовлятися. Про це він сказав під час спільної пресконференції з Прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере.

«Тобто я не хочу, щоб було різне розуміння того, про що сторони домовляться. Або скажімо так, дай Бог, сторони домовляться на наступній найближчій зустрічі, яка буде в понеділок в Саудівській Аравії. Будуть технічні наші команди, я так розумію, структура така, що зустріч буде України з Америкою... а потім Америка з Росією», - вказав Президент.

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