Я ніколи не казав, що готовий обговорювати нейтралітет України – Зеленський

Володимир Зеленський наголосив, що так ніколи не звучало.

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Президент Володимир Зеленський вказав, що ніколи не казав, що готовий обговорювати нейтралітет України. Про це він сказав під час спільної пресконференції з Прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере.

«Я ніколи не казав, що я готовий обговорювати нейтралітет України. Так ніколи не звучало», – наголосив Зеленський.

За його словами, росіяни ставили це питання у своєму першому ультиматумі, вимагаючи зменшення української армії до 50-80 тисяч та безблокового статусу. Вони також хотіли, щоб ми визнали тимчасово окуповані території російськими.

Володимир Зеленський вказав, що такі вимоги не були пропозицією про закінчення війни, а лише ультиматумом, який Україна не прийняла.

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