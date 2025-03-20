Я никогда не говорил, что готов обсуждать нейтралитет Украины – Зеленский

Владимир Зеленский подчеркнул, что так никогда не звучало.

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Президент Владимир Зеленский заявил, что никогда не говорил, что готов обсуждать нейтралитет Украины. Об этом он сказал во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере.

«Я никогда не говорил, что готов обсуждать нейтралитет Украины. Такого никогда не было», – подчеркнул Зеленский.

По его словам, россияне поднимали этот вопрос в своем первом ультиматуме, требуя сократить украинскую армию до 50–80 тысяч человек и закрепить внеблоковый статус. Они также хотели, чтобы Украина признала временно оккупированные территории российскими.

Владимир Зеленский отметил, что такие требования не были предложением завершить войну, а лишь ультиматумом, который Украина не приняла.

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