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Вопрос передачи США украинских АЭС даже не обсуждается, — Зеленский

16:47, 20 марта 2025
Президент подчеркнул, что украинские атомные электростанции — исключительно государственная собственность, о передаче США речь не идет.
Вопрос передачи США украинских АЭС даже не обсуждается, — Зеленский
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Президент Украины Владимир Зеленский опроверг обсуждение вопроса собственности украинских атомных электростанций, включая Запорожскую АЭС, с президентом США Дональдом Трампом. Об этом глава государства заявил на пресс-конференции с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стёре в Осло.

Он подчеркнул, что все атомные электростанции принадлежат украинскому народу.

Зеленский уточнил: если американцы хотят забрать временно оккупированную Запорожскую АЭС у россиян и модернизировать её — это можно обсуждать, но о передаче станции в собственность речь вообще не идет.

«Все атомные электростанции принадлежат народу Украины, это государственные атомные электростанции, это не частная собственность. Временно оккупированная Запорожская область, город Энергодар, где расположена эта АЭС, принадлежат Украине. Персонал, работающий там — это граждане Украины, получающие зарплату от Украины. Вы знаете, каким образом их там удерживают. У многих забрали детей и вывезли в РФ. Вопрос атомной станции, которая не работает и является опасной. Несмотря на то, что там присутствует наблюдение комиссии МАГАТЭ, ситуация остается опасной, нет нормального снабжения водой, АЭС находится в сложных технических условиях. Я сказал американцам, если станция не будет украинской — она не будет работать, потому что это незаконно. Если американцы думают, как найти выход из этой ситуации, хотят забрать её у россиян, инвестировать в её восстановление, но не владеть ею — это возможно обсудить. Но об этом мы не говорили с президентом Трампом», — заявил Президент.

Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что в контексте прекращения боевых действий обсуждается с РФ вопрос контроля над Запорожской АЭС.

Кроме того, министр энергетики США Райт заявил, что Вашингтон может взять на себя управление украинскими АЭС.

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США президент Дональд Трамп Владимир Зеленский АЭС

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